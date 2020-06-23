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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir bayrağıyla ilgili bir akademisyenin yaptığı bir çalışmayla ilgili ve kent genelinde takas enstrümanı olarak kullanılacak bir parayı hayata geçirmeyi planladıkları yönündeki sözleri, iktidar partisi ve hükümete yakın basın kuruluşlarının tepkisini çekti.

aHaber, Soyer'in sözlerini "eyalet hayalinin itirafı" olarak yorumlarken, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da "böyle bir düşüncenin ifade edilmesinin sorgulanması gerektiğini" söyledi.

Sabah gazetesi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin Soyer hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Soyer de sözleriyle ilgili başlatılan tartışmayı "gündemi değiştirecek malzeme aranması" olarak nitelendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak da "öküz altında buzağı aranmaması gerektiğini" belirtti.

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Soyer ne dedi?

Sosyal medyada ve Sabah, aHaber ile Takvim gibi bazı basın organlarında bu hafta içerisinde Soyer'in bir konuşmasının videosu yayınlandı.

Görüntüler, Soyer'in 5 Haziran 2020'de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerine dijital ortamda yaptığı bir konuşmaya ait. Gösterilen tepkilerin ardından konuşmanın tamamı, İzmirTube adlı bir YouTube kanalında yayımlandı.

Konuşmada, Soyer şu ifadeleri kullanıyor:

"Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim. Bir akademisyen hocamız, çok uzatmadan anlatmak istiyorum mutlaka size. İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma ortaya çok ilginç bir sonuç çıkardı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş.

"Yeşil beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik.

"Sonra hoca, bunu bir akademik makale haline getirdi, daha basmadı. Basacağız yakında galiba. Bunu şunun için anlattım. Benim aklımda bir İzmir parası çıkartmak vardı, hatta buna "İzcoin" diye bir isim de koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca, arkadaşlar beni uyardılar dediler ki; senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i bu memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır, duralım bunun ismini falan değiştirelim dediler.

"Bunu biraz da şaka olsun diye anlattım ama kısacası şu, İzcoin veya buna ne diyeceksek diyelim, bunu bir takas enstrümanı blockchain teknolojisi kullanılarak yapılacak bir parayı hayata geçireceğiz. Ve bunu "Bizİzmir" sayfası üzerinden gönüllü çalışmalar için yapmaya başladık."

teyit.org'da yer alan bir haberde, Soyer'in konuşmasında bahsettiği makalenin Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan'ın Toplumsal Tarih Dergisi'nin mart sayısında yer alan "Tarihte Bayrağı olan Nadir Şehir: İzmir" başlıklı çalışması olduğu belirtildi.

Telif hakkı DHA Image caption Hamza Dağ

Soyer'e kim, ne tepki gösterdi?

Başta aHaber, Sabah ve Takvim gibi hükümete yakınlığıyla bilinen bazı medya organları, konuyla ilgili haberlerinde Soyer'i "bölücülük" yapmakla ve "eyalet sistemi istemekle" suçladı.

Sabah gazetesi, salı günü "CHP'li Soyer'in bölücülük planı" manşetiyle çıktı. Haberde, "İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti bölüp Türkiye'den bağımsız bir eyaletmiş gibi yönetme niyetini turizmcilerin toplantısında açığa vurdu" yorumu yapıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de, pazartesi günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Soyer'in "siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini" öne sürdü.

Çelik, "Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu biraz basiret bunu anlamaya yeter" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "beyinde var olan bir düşüncenin erken mi dile getirildiği" konusunda Soyer'in kamuoyuna bir açıklama borcu olduğunu belirtti.

Dağ, "Bayrak ve paradan bahsetmek, ayrı bir devlet noktasında bir şeyden bahsetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanının, yani bir şehrin seçilmiş en üst noktasındaki görevde bulunan bir kişinin böyle bir düşünceyi ifade etmesi dahi bence sorgulanmaya muhtaçtır" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin Soyer hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı da İzmir'de yaptığı sokak röportajlarından oluşan bir haberi, "İzmirliler'den Tunç Soyer'e para ve bayrak tepkisi" başlığıyla abonelerine servis etti.

Soyer ve partisi tepkilere nasıl yanıt verdi?

Soyer, Salı sabahı Fox TV'de sabah yayınlanan Çalar Saat adlı programa katılarak, kendisine tepki gösterenleri eleştirdi.

Soyer, "Gündemi değiştirecek bir malzeme arıyorlar. Bu çok ayıp. Gerçekten bu millete haksızlık. İnsanların gündemi başka bir şey. Baro başkanlarımız hak arayışında. İşsizlik almış yürümüş, insanlar aç. Her gün 3-4 vatandaştan intihar mesajı alıyorum. İnsanların canı yanıyor. Bunu yapanların arasında milletvekilleri bile var. Utanç verici. Bırakın bu işleri" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Soyer'in bahsettiği girişimleri İzmir'in tanıtılmasına yönelik bazı uygulamalar olarak tanımladı.

Öztrak, bir gazetecinin Soyer'in açıklamalarının partinin görüşünü yansıtıp yansıtmadığı yönündeki sorusuna, "Bu ülkede kimin para basacağı bellidir, bu ülkenin bayrağı da bellidir. Bunlar sadece İzmir'i tanıtmak, markalaştırmak, dünya turizminde daha yukarılara çıkarabilmek için yapılmış olan bir takım promosyon projeleridir. Öküzün altında buzağı aramaya gerek yoktur" yanıtını verdi.