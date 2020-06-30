Çavuşoğlu: Fransa, Rusya'nın Libya'da varlığını artırmak için çabalıyor

Telif hakkı DHA Image caption Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Libya’daki politikasıyla ilgili dürüst davranmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Libya’daki politikasıyla ilgili dürüst davranmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Macron dürüst davranmıyor. Fransa, Libya'da bir darbeciyi destekliyor. NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa, Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Hafter'e silah vermediğini söylüyor. Parasını Abu Dabi veriyor, silahı Fransa. AB üyesi birçok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar bundan dolayı sesini çıkaramıyorlar."

"Biz Ruslarla ateşkes için çalışıyoruz. Durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Macron ve Macron'un yönetemediği Fransa, sömürgeci bir anlayışla, 2011'de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi şimdi de çıkarcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor. Önce dürüst ve şeffaf olsunlar sonra Türkiye'yi eleştirsinler."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, en son olarak Türkiye'nin Libya politikasını sert şekilde eleştirmiş ve Ankara'nın "cezai sorumluluk" taşıdığını söylemişti.

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Gerilen ilişkilerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, ‘Ankara'nın cihatçı savaşçıları Suriye'ye taşıdığını ve Birleşmiş Milletler silah ambargosuna karşı geldiğini’ savundu ve "Bunun, bir NATO üyesi ülke için tarihi ve cezai bir sorumluluk içerdiği görüşündeyim." dedi.

Macron Türkiye'nin Libya krizine müdahalesinin Fransa için "kabul edilemez" olduğunu da kaydetti ve Ankara'nın "bir an önce duruşunu netleştirmesi" gerektiğini savundu.

Macron, bu açıklamaları 29 Haziran’da Berlin yakınlarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrası gerçekleştirdi.

İki ülkenin zıt Libya politikaları

Fransa ve Türkiye'nin Libya'da devam eden iç savaştaki pozisyonları taban tabana zıt.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyor.

Fransa ise ülkenin doğusunu denetleyen General Halife Hafter'e destek veriyor.

Fransa, Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu delmekle ve ocak ayında Berlin'de üzerinde mutabık kalınan yol haritasındaki yükümlülüklerine uymamakla suçluyor.

Diğer yandan Türkiye'nin UMH'ye son dönemde verdiği askeri destek, Hafter güçlerinin ilerleyişini durdurmasını sağladı.

Türkiye, kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor ve Fransa'nın Libya politikasını "karanlık ve izah edilemez" olarak nitelendiriyor.

Aslında BM Libya'ya silah ambargosu kararını 2011'de almış; ancak bu ambargonun sık sık delinmesi üzerine Berlin'de düzenlenen Libya konferansında ambargonun daha sıkı denetlenmesine karar verilmişti.