Türkiye'de sosyal medya ne kadar ve nasıl kullanılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kızı Esra Albayrak'a Twitter üzerinden gelen yorumların ardından "Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" dedi.

Uluslararası sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofisleri olması, bunlar üzerinden idari ve mali yapılanmalarının ve içeriklerin kontrol edilmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, bu konuda kapsamlı bir yasal düzenleme üzerine çalışıldığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi de sosyal medyaya T.C kimlik numarası ile girilmesini içeren 'İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi' hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na Nisan ayında sunmuştu.

Peki Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı ne kadar?

İNTERNET

Her yıl dünya genelinde ve ülkeler bazında internet ve sosyal medya kullanımına dair ortak rapor hazırlayan We Are Social ve Hootsuite'in Ocak ayında yayımlanan 'Digital 2020' raporuna göre, dünya çapında 4,5 milyar kişi internet kullanıyor, bu küresel nüfusun yüzde 59'una denk geliyor.

Ocak 2020'de Ocak 2019'a kıyasla dünya çapında internet kullanıcı sayısı 298 milyon arttı. Bu, yüzde 7'lik bir artışa tekabül ediyor.

Bu, geçen yılın aynı dönemine göre 3 dakika az olsa da, bu yıl bir kullanıcının yılın 100 gününden fazlasını internete bağlı olarak geçireceği anlamına geliyor.

Raporda şöyle deniyor:

"Tipik bir kullanıcı, uyanık olduğu zamanın yüzde 40'ından fazlasını internette geçiriyor ve 2020'de insanlık hep birlikte toplam 1,25 milyar yılını internet kullanarak geçirmiş olacak."

We Are Social ve Hootsuite'in raporundaki Ocak ayı verilerine göre, Türkiye'de 62,7 milyon internet kullanıcısı var. Bu sayı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 daha fazla.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 verilerine göre ise, Türkiye'de nüfusun yüzde, 75,3'ü internet kullanıyor. Erkekler arasında bu oran yüzde 81,8'i, kadınlar arasında ise bu oran yüzde 68,9'u buluyor. Son 10 yıldaki veriler incelendiğinde, internet kullanım oranının yıldan yıla arttığı görülüyor.

Türkiye'de internet kullanımı

'Digital 2020' raporuna göre dünya ortalamasına bakıldığında kullanıcıların internette geçirdiği günlük süre 6 saat 43 dakika.

Türkiye'de ise internette günde ortalama 7 saat 29 dakika geçiriliyor. 16-64 yaş arası incelendiğinde Türkiye, internette geçirilen süre açısından 42 ülke arasında 12'inci sırada yer alıyor.

Raporda yer alan bilgi teknolojileri şirketi SimilarWeb'in verilerine göre Türkiye'de en fazla ziyaret edilen internet siteleri arasında YouTube 2'inci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ıncı sırada bulunuyor.

Aynı raporda yer alan ve web sitelerinin trafikleriyle ilgili bilgi veren Alexa'ya göre ise Türkiye'de en fazla ziyaret edilen internet siteleri arasında YouTube 2'inci, Facebook 4'üncü, Netflix 16'ıncı, Instagram ise 20'inci sırada yer alıyor.

SOSYAL MEDYA

We Are Social ve Hootsuite'in 'Digital 2020' raporuna göre, dünyada 3,8 milyar kişi aktif olarak sosyal medya platformlarını kullanıyor.

Raporda, "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı online ve son trendler bu yılın ortalarında dünya nüfusunun yarısından fazlasının sosyal medya kullanacağını gösteriyor" deniliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının sayısı küresel çapta bir önceki yıla göre 321 milyon arttı. Bu yüzde 9,2'lik bir artış demek.

Raporda, küresel ortalamalara göre bir kişi günde ortalama 2 saat 24 dakikasını sosyal medyada harcıyor. Bu, internette geçirilen toplam sürenin 3'te 1'inden fazla.

Ocak ayı verilerine göre, Türkiye'de ise 54 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 64'ünün sosyal medya kullandığı anlamına geliyor.

Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya platformları 16-64 yaş arasında (yüzde)

Türkiye 16-64 yaş arası grubun sosyal medyada geçirdiği süre açısından 46 ülke arasında 15'inci sırada yer alıyor.

Raporun pazar araştırma şirketi Global Web Index'e dayandırdığı verilerine göre, Türkiye'de 16-64 yaş arasındaki kullanıcıların yüzde 93'ü internette video izliyor, yüzde 72'si müzik dinliyor, yüzde 45'i vlog izliyor, yüzde 43'ü radyo, yüzde 30'u ise podcast dinliyor.

Raporda yer alan verilere göre, dünya çapında en fazla kullanılan sosyal medya platformu Facebook. Onu YouTube ve WhatsApp takip ediyor. Instagram 6'ıncı, TikTok 7'inci, Snapchat 12'inci, Twitter ise 13'üncü sırada yer alıyor.

FACEBOOK

Dünya çapında 1,95 milyar kişinin Facebook kullandığı düşünülüyor.

Türkiye'de 37 milyon Facebook kullanıcısı var. Türkiye, dünya sıralamasında ise Facebook'un en fazla kullanıldığı 10'uncu ülke.

Bu, Facebook kullanabilecek yaşta olduğu düşünülen kişilerin (+13) yüzde 56'sının sosyal medya platformunu kullandığı anlamına geliyor.

Dünyada en çok Facebook kullanan 10 ülke (milyon kişi)

TWITTER

Twitter'ı ise dünya çapında 339,6 milyon kişi kullanıyor. Türkiye, Twitter'ın en fazla kullanıldığı 6'ıncı ülke.

Bu, Twitter kullanabilecek yaşta olduğu düşünülen kişilerin (+13) yüzde 18'inin sosyal medya platformunu kullandığı anlamına geliyor.

En çok Twitter kullanan 10 ülke (milyon kişi)

YOUTUBE VE DİĞER PLATFORMLAR

Telif hakkı PA Media

Dünya çapında her ay 2 milyar kişi YouTube'da oturum açıyor.

YouTube, hem SimilarWeb hem de Alexa'ya göre Türkiye'de "www.google.com"un ardından en çok ziyaret edilen ikinci site.

Türkiye'de 2019 yılında en fazla aratılan ilk 10 başlığı sırasıyla, "Şarkılar", "Film", "Enes Batur", "Çukur", "Hercai", "Pubg", "Reynmen", "Şarkı", "Kadın" ve "Müzik" oluşturuyor.

Türkiye'de Instagram'ın 38 milyon, Snapchat'in ise 7,7 milyon kullanıcısı bulunuyor.

NETFLIX

Telif hakkı Getty Images

Film ve dizi izleme platformu Netflix'in Nisan ayı itibarıyla dünya çapında abone sayısı 183 milyon.

Reuters'ın haberine göre Netflix, koronavirüs salgınının patlak verdiği 2020'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 16 milyon yeni abone kazandı.

Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş Aralık ayında Habertürk'e verdiği röportajda, Türkiye'de ücret ödeyen 1,5 milyondan fazla abonenin olduğunu söylemişti.