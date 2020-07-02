UFO'lar ve uçan daireler: Uzayda yaşam var mı?

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2 Temmuz Dünya UFO günü kabul ediliyor.

Peki UFO ne anlama geliyor? Uçan daire ile farkı nedir?

Gökyüzünde kaydedilen ışıklı, renkli görüntüler ne olabilir?

İnsanlık, uzayın derinliklerine ne kadar hakim? Uzayda yaşam olasılığı var mı?

Telif hakkı ESA/Hubble

Gökbilimci Prof. Dr. Ethem Derman merak edilenleri anlattı.

Haber-video: Esra Yalçınalp