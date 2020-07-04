ÖSYM, YKS'de Mabil Matiz'e ilişkin çıkan soru hakkında soruşturma başlattı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Türkçe bölümünde, şarkıcı Mabel Matiz'in şarkısının yer aldığı soru ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 27 Haziran'da düzenlenen ve Matiz'in şarkı sözlerinin yer aldığı sınavda sorumlu kişilerin soru hazırlama sürecinden çıkarıldığını belirtti.

Yeni Akit gazetesine konuşan Aygün, "milli, manevi değerler ve toplumsal değer yargıları" ile bu durumun bağdaşmadığını söyleyerek soruşturma açıldığını aktardı:

"2020 YKS yaklaşık 2 buçuk milyon adayın katılımıyla üç oturum halinde 188 sınav merkezinde güvenle ve başarıyla tamamlanmıştır. Soru havuzu ülkemizin farklı üniversitelerinden binlerce akademisyenin katılımıyla oluşturulmaktadır.

"Kurumumuz yönetiminin milli, manevi değerlerimiz ve toplumsal değer yargılarımız konusundaki hassasiyeti açıktır. 2020 YKS'nin TYT oturumunda yer alan Türkçe alanındaki ilgili sorunun içeriği hakkında inceleme başlatılmıştır. Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacaktır."

Müzisyen Mabel Matiz ise bu konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müziğimle hayati bir sınavın sorularına konu olmak beni çok mutlu etti. Şimdi ise aynı sınav üzerinden kişisel değerlerimin konu edilmesini hayretle izliyorum. Adımın yanına coğrafi işaret logosu konmasına ramak kalmışken, sınandığım şeye bak.

"Hayatın sınavları bitmez demiştim. Bir yoklama da burdan geldi. Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere."

İnce'den tepki

Matiz'in 'Fırtınadayım' adındaki şarkısının sözlerinin yer aldığı soruda, "'Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil' cümlesinde anlatılmak istenen nedir?" ifadesi yer almıştı.

ÖSYM'nin soruşturma kararına CHP'den Muharrem İnce, "Nelerle uğraşıyoruz? Elin oğlu uzaya insan gönderiyor, biz standart bir Türkçe paragraf sorusunu tartışıyoruz." diyerek eleştirdi.