Rapçi Kanye West ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu

Telif hakkı Reuters Image caption Kim Kardashian ve Kanye West

Amerikan rapçı Kanye West, ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

West açıklamayı Twitter'da paylaştığı bir mesajla yaptı.

West mesajında, "Tanrıya güvenerek, vizyonumuzu birleştirip geleceğimizi inşa ederek Amerika'nın vaadini artık gerçekleştirmemiz lazım. Birleşik Devletler başkanlığına adayım!" diye yazdı.

West daha önce Donald Trump'a hayranlığını ifade etmişti.

Kanye West'in eşi Kim Kardashian ve girişimci Elon Musk, West'in adaylığını destekledi.

Ancak West'in gerçekten adaylığını koyup koymayacağı bilinmiyor.

Kasım'da yapılacak seçimler için Federal Seçim Komisyonu'nda kaydının bulunmadığı belirtiliyor.

West, 2015'teki MTV Video Müzik Ödülleri töreninde de 2020'de başkan adayı olarak yarışacağını söylemişti.

43 yaşındaki rapçı, geçen Kasım ayında bu tarihi 2024'e ertelediğini belirtmişti.

Seçmen pusulalarına isminin eklenmesi için West'in belli sayıda isimden destek alması ve belli tarihlerde eyaletlerde kaydını yaptırması gerekiyor.

Bazı büyük eyaletlerde bu tarihin geçtiği, ancak birçoğu için hala vakit olduğu belirtiliyor.