Dünya üzerindeki en sembolik yapılardan olan Ayasofya, statüsünde yapılmak istenen değişiklikle bir kez daha gündemde.

Danıştay'dan çıkacak karar, 1934'ten bu yana müze olarak hizmet veren yapının statüsünün değişmesi için kapıyı aralayabilir.

Peki yaklaşık 1500 yıldır ayakta duran bu mabet nasıl yapıldı, yaklaşık 1500 yıllık tarihi boyunca nasıl el değiştirdi? Siyasiler neden belli aralıklarla Ayasofya'nın camiye çevrilmesini gündeme taşıyor? Türkiye'de kamuoyu camiye çevrilmesine nasıl bakıyor?

Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz tarihi boyutunu, Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Kasım Han siyasi boyutunu, Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş uluslararası boyutunu anlatıyor.

Video: Aylin Yazan & Esra Yalçınalp