TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen çoklu baro yasa tasarısına karşı baro başkanları Ankara'daki Kuğulu Park'ta 'savunma nöbeti' başlattı.

Polis, ilk etapta kordona aldığı parka girişlere izin vermezken, zaman zaman toplananlara sosyal mesafeye uyulması anonsu yaparak dağılma çağrısı yaptı. Onlarca polis otobüsünün geldiği bölgede kaldırımlar sıra sıra polis otobüsleriyle çevrilerek vatandaşların gruplar halinde beklemesine engel olundu.

Polis, ilk olarak Kuğulu Park'ın girişine kurduğu barikatları kalabalığın artmasıyla birlikte parkı kesen Tunalı Caddesi'nin bir kısmını da kapsayacak şekilde genişletti. Kolluk güçlerinin barikatları genişletmesi sırasında sık sık kalabalıktaki siviller ve polis arasında arbede yaşandı.

Milletvekilleri barikatı yıktı

Eyleme destek veren milletvekilleri, polis barikatını aşarak parkın içine girdi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve TİP Milletvekili Erkan Baş, parkın kapatıldığının hukuksuz olduğu gerekçesiyle, polisin kurmuş olduğu barikatı yıktı.

Milletvekillerinin barikatı yıkması üzerine barikatların dışında bekleyen gazeteci ve avukatlar alana giriş yaptı.

Ancak polis, ek bir bariyer çekerek avukatların, baro başkanlarının yanına gitmesi engelledi.

CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu, eyleme destek vermek amacıyla Kuğulu Park'a gelen diğer isimler arasında.

Tasarıya karşı dilekçe hazırlandı

BBC Türkçe'ye konuşan Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi'nden (TODAM) Avukat Doğan Erkan, Meclis'te oylanan yasa tasarısına karşı dilekçe imzalamak üzere tüm avukatlara Kuğulu Park'ta buluşma çağrısı yapıldığını söyledi.

Erkan, "TBMM'ye 'Bu kanun teklifini geri çekin çünkü bu kanun teklifi Anayasa'ya aykırıdır' demek için bir dilekçe hazırladık. Baro başkanları, avukatları bu dilekçeyi imzalamaya davet etti. Dilekçelerimizi imzalayıp baro başkanlarını Meclis'e uğurlayacaktık ancak engelleniyoruz" dedi ve ekledi:

"Dilekçe hakkımız engelleniyor, seyahat özgürlüğümüz engelleniyor. Hukuk dışılığı o kadar abarttılar ki artık hiçbir rasyonel açıklaması yok. Egemenlerin emirleri altında olduklarını biliyoruz ancak bir mantığı olmak zorunda, hiçbir mantığı yok. Bu mantıksızlık ve baskı bizim hukuki direnme gücümüzü artırıyor."

Tasarının Genel Kurul görüşmeleri sürüyor

Genel Kurul'da görüşülen ve kamuoyunda "çoklu baro teklifi" olarak bilinen 28 maddelik tasarının kabul edilmesi halinde, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baronun kurulmasının yolu açılıyor.

Ayrıca, Barolar Birliği delegasyon sistemi de değiştiriliyor ve üç büyük ilin birlikteki delege ağırlığı azaltılıyor.

Genel Kurul'da çarşamba günü başlayan görüşmeler sonucunda tasarının ilk iki maddesi kabul edildi.