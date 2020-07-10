Levent Özeren, Semiha Yıldırım ile ilgili paylaşımı yüzünden gözaltına alındı

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Siyasetçi Levent Özeren, eski başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle Bursa'da gözaltına alındı.

Levent Özeren 2015 yılında sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak" paylaşımında bulunmuştu.

Özeren bu paylaşıma yönelik internette büyüyen tepkiler üzerine bir süre sonra paylaşımını sildi.

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DHA'nın haberine göre İYİ Parti'nin eski Bursa il yöneticisi ve milletvekili aday adayı olan Özeren, Bursa'daki evinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan perşembe akşamı saat 22:30 gibi Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesinde oturduğu evde gözaltına aldı.

İnternet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı da olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Özeren, bu paylaşımı hatırlamadığını, hesabının o tarihlerde birkaç kez çalındığını söylemiş ve Yıldırım çiftinden özür dilenmişti.

@lvntozrn tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 2015 yılına ait twiti "tüm samimiyetimle söylüyorum" attığımı hatırlamıyorum.

O tarihlerde bir kaç kez hesabım çalınmıştı.

Her şartta böyle bir duruma sebep olmak beni çok üzdü.

Başta Binali bey ve değerli eşi olmak üzere, incinen herkesten, annelerden, kadınlardan özür dilerim. — Levent Özeren (@lvntozrn) 9 Temmuz 2020

Gazeteci Cem Küçük, Özeren'in gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

@cemkucuk55 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakarete varan sözler sarfeden İyi Partili Levent Özeren gözaltına alındı. — Cem Küçük (@cemkucuk55) 9 Temmuz 2020

Özeren'in beş yıl önce yazdığı tweete sosyal medyada büyük tepki gösterilmişti.

Özeren'e tepki gösteren isimler arasında gazeteci Nedim Şener de vardı.

Özeren, bundan iki yıl önce de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine dair attığı tweetler yüzünden gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.