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CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6. kez aday olacağı CHP Genel Başkanlığı yarışında sürpriz beklenmezken, parti içi muhalefetin enerjisini PM üyeliği seçimine yoğunlaştırması bekleniyor.

Eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na karşı aday olma kararlılığını sürdürürken, uzun süredir nabız yoklayan İlhan Cihaner'in aday olup olmama konusundaki kararını önümüzdeki günlerde netleştireceği ifade ediliyor.

Partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise bu kez genel başkanlık yarışında yok.

CHP'nin Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapacağı kurultay için hazırlıklar sürüyor.

Pandemi nedeniyle açık havada yapılması kararlaştırılan kurultay alanına delegeler ve parti yöneticileri dışında kimse alınmayacak, siyasi partiler ve yurtdışından konuk çağırılmayacak.

Parti içinde eski milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan "Onur Kurulu" üyelerinin de kurultay alanına alınmayacağı, ancak alan dışına üstü kapalı bir çadır kurularak burada ağırlanabilecekleri ifade ediliyor.

İnce Aday neden aday olmadı?

Geçen yıl yapılan yerel seçimlerde genel başkanlığı süresince en başarılı sonuçların alınmasını izlediği ittifak stratejisiyle sağladığı belirtilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yeniden bu göreve seçilmesi konusunda sıkıntı yaşaması beklenmiyor ve hatta en rahat kurultayı olacağı yorumu yapılıyor.

Daha önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez aday olan partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise bu kurultayda genel başkanlık yarışına girmeyecek.

Kulislerde yapılan yorumlara göre İnce, delegenin yapısının genel merkez ağırlıklı olması ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iddiasını sürdürmesi nedeniyle, "kaybedeceği bir yarışa girmek istemedi."

Parti yönetimine ilişkin öteden beri eleştirileri bilinen İnce'nin, bundan sonraki süreçte de adımlarını cumhurbaşkanı adaylığı hedefleri doğrultusunda atacağı yorumu yapılıyor.

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Halen kurultay delegesi olan İnce'nin, parti içi muhalefetin Parti Meclisi için "ortak liste" çıkarma girişimine destek vererek, parti yönetiminde etkin olma hesabı yaptığı belirtiliyor.

Aytuğ Atıcı kararlı: Müesses nizama karşıyım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık konusunda, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ise kararlılığını sürdürüyor. Pandemi sürecindeki kısıtlamalar dönemi hariç, parti örgütlerini dolaşarak örgütün nabzını tutmaya çalışan Atıcı'nın genel başkan seçilmesi beklenmese de, eleştirilerini dile getirmek için adaylıkta ısrar ettiği belirtiliyor.

Ancak Atıcı'nın aday olabilmesi için parti tüzüğü gereği delegenin en az yüzde 5'ininin, yani 70'e yakın delegenin desteğini alması gerekiyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Atıcı, adaylık kararının 2 yıllık bir planlamanın sonucu olduğunu söyledi.

CHP'nin 2011'de aldığı yüzde 25'lik oy oranını sonraki yıllarda artıramadığı gibi düşürdüğünü belirten Atıcı şu görüşleri dile getirdi:

"Ben müesses nizama karşıyım, kurulu düzenimiz bizi iktidara taşımıyor. Herkes gözünü genel başkana dikiyor, genel başkanlar hiç hakkı olmadığı halde PM'ye adaylar öneriyor, anahtar, maymuncuk liste yapıyor. Bunu sadece şimdiki genel başkanımız de söylemiyorum, hepsi böyle yapıyor.

"Ben, PM'nin çarşaf liste ile seçilmesini istiyorum, MYK'yı da PM belirlensin istiyorum. Genel başkanın da parti üyeleri tarafından belirlenmesini istiyorum."

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Kulislerde, genel merkez yönetiminin, "tek aday" eleştirilerinin önünü kesmek için Atıcı'nın adaylığını engellemeye dönük özel bir çaba içinde olmayacağı, hatta yeterli imzayı bulamaması halinde, eksiğin tamamlanmasını sağlayabileceği yorumu yapılıyor.

Cihaner karar aşamasında

Uzun süredir genel başkan adaylığı için nabız yoklayan eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, aday olup olmayacağı konusundaki kararını önümüzdeki günlerde netleştireceği belirtiliyor.

Cihaner, bir önceki kurultayda oluşturulan ve parti içinde "sol grup" olarak da nitelendirilen "Gelecek İçin Biz" grubunu, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile birlikte kuran isimlerden.

Ancak Böke'nin, kurultay için bu kez aktif bir çalışma yürütmediği belirtiliyor. Cihaner, bir önceki kurultayda da "Gelecek için Biz" grubu adayı olarak konuşulmuş, ancak kurultayda sadece PM listesi çıkarılmıştı.

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Mart ayında yapılması planlanan kurultay sürecinde adaylık için çalışma başlatan eski İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın ise kurultayın zamanlaması ve delege yapısını da dikkate alarak adaylık yarışına girmeyeceği belirtiliyor.

Muhalifler ortak liste arayışında

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, koltuğunu koruması beklenen kurultayda asıl yarışın ise PM için yaşanması bekleniyor.

Parti içinde çok parçalı muhalif gruplar, genel merkez yönetimine karşı "ortak PM" liste çıkarma hesabı yapıyor. Bu kapsamda muhalif gruplar arasında temas trafiğinin yürüdüğü belirtiliyor.

CHP'de Cihaner'in başını çektiği "Gelecek için Biz" grubunun yanı sıra, Muharrem İnce ekibi ve ile Ankara delegesi Hakkı Aydos'un kurucusu olduğu "İrade" grubu, PM için için aday çıkarma arayışında.

Bu kapsamda, ya 20 kişilik muhalif tüm kesimlerin temsil edileceği bir anahtar liste hazırlanması, ya da 52 kişilik liste çıkarılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

Kılıçdaroğlu, 'maymuncuk' liste çıkaracak mı?

Kurultayda "ekipler yarışının" asıl yaşanacağı organ olan Parti Meclisi seçimi ilkesel olarak " çarşaf listeye" göre yapılacak.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, PM ve Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) istediği isimleri almak için önceki yıllarda olduğu gibi "anahtar liste" çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP Parti Meclisi'nin 8 üyesi "genel başkan kontenjanı" olarak da nitelendirilen "Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyelerinden oluşuyor ve aslında yarış geri kalan 52 üyelik için oluyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun delegeye daha fazla seçme hakkı tanıyan 104 kişilik anahtar liste mi çıkaracağı, yoksa "maymuncuk" olarak da nitelendirilen, 52 kişilik bir anahtar liste mi çıkaracağı da merak konusu.

Kurultayda, partiyi, 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar belirleneceği için Kılıçdaroğlu'nun, beraber çalışmak istediği isimleri yönetime taşımak için "maymuncuk liste" tercihine yönelmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.

Ancak geçmiş yıllardaki deneyimler, "maymuncuk listenin" de çözüm olmadığını gösteriyor.

2016'daki 35. Olağan Büyük Kurultay'da da Kılıçdaroğlu "maymuncuk liste" çıkarmış, fakat 20 isim listeyi delmeyi başarmıştı.

CHP Lideri'nin bunu önlemek için "muhalif" kanattan da beraber çalışmak isteyen isimlere listesinde yer verebileceği de konuşuluyor.

Milletvekili ağırlığı artabilir

Kılıçdaroğlu'nun, daha önceki yıllarda olduğu gibi mevcut PM'nin yüzde 70'e yakınını değiştirmesi bekleniyor.

PM'ye il başkanı almayı düşünmeyen Kılıçdaroğlu'nun, iktidarın CHP'ye yönelik baskıları artıracağını dikkate alarak, PM'de milletvekillerine ağırlık vereceği konuşuluyor.

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Pandemi sürecinde, parti örgütlerindeki bazı yöneticilere yönelik, AKP sözcülerinin hedef göstermesi sonucu gözaltı, tutuklamalara dikkat çeken CHP kurmayları, seçim süreci yaklaştıkça, iktidarın tutumunu daha da sertleştireceği ve parti üst yönetiminin hedef alınabileceğini düşünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, özellikle seçim sürecinde saha çalışmasında etkin olmalarını istediği PM'deki milletvekili sayısını artırabileceği ifade ediliyor.

Z kuşağı kontenjanı

Kurultayda, 2018'de yapılan tüzük değişiklikleri de ilk kez uygulanacak.

Bu kapsamda yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 genç kotası ilk kez ve tam olarak uygulanacak ve PM'nin yaklaşık yarısının kadın ve gençlerden oluşması hedefleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun bazı kadın milletvekillerini PM'ye taşıması beklenirken, siyasetin son dönemdeki en popüler malzemesi olan Z kuşağından gençlere de listesinde yer vermesi planlanıyor.

CHP'de yapılan tüzük değişikliği ile gençlik kotasına gireceklerin yaşı 35'ten 30'a düşürülmüştü.

Kimlerin adı geçiyor?

Parti yönetimini gençleştirmek istediği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun, PM'ye alacağı milletvekilleri için de kriteri dikkate alacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda Zeynel Emre, Burcu Köksal, Nurhayat Altaca, Aysu Bankoğlu, Fikret Şahin, Murat Bakan, Ali Öztunç'un da aralarında milletvekillerinin PM'ye alınabileceği ifade ediliyor.

Milletvekilleri dışında ise partiden ihraç edilen ancak daha sonra afla partiye dönen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, eski Nilüfer Belediye Başkanı olan ve son yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, halen PM üyesi olan Eren Erdem, eski İstanbul İl Başkan Cemal Canpolat, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yeğeni Yiğit Günay, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelal Çelik de PM için konuşulan isimlerden.

Kılıçdaroğlu'ndan liderlere kurultay mektubu

Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılacak kurultaya, siyasi parti temsilcileri de davet edilemeyecek.

Kılıçdaroğlu, bu nedenle tüm siyasi parti liderlerine bir mektup göndererek, açıklama yaptı.

CHP lideri mektubunda, salgın nedeniyle 37. Olağan Kurultay tarihini değiştirmek zorunda kaldıklarını anımsattı. Mektupta, "COVID-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz Kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye ve dünyanın bir an önce bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesi dileğinde bulundu.