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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kısa sürede yasalaştırılmasını istediği "sosyal medya düzenlemesi" için muhalefet partilerinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

AKP, Almanya'da sosyal medya şirketlerinin hukuki sorumluluk almasını öngören yasal düzenlemeye benzer bir model üzerinde çalışmalarını sürdürürken, muhalefetle anlaşma sağlanamaması halinde düzenlemeyi, TBMM'nin yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakmayı düşünüyor.

TBMM İçtüzüğü'ne göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis, TBMM Başkanlığı seçimi ve gündemindeki yasal düzenlemeler nedeniyle çalışma süresini uzattı.

"Çoklu baro" yasasının öne alınması nedeniyle görüşmelerine ara verilen "Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu (HMUK)" değişikliğine ilişkin yasa teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin kurallarında değişiklik yapılmasını içeren yasa teklifinin bu hafta içinde yasalaştırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kızı Esra Albayrak ve yeni doğan bebeğine yönelik ağır hakaret içeren sosyal medya paylaşımları üzerine hızla Meclis'ten geçirilmesini istediği sosyal medya düzenlemesi konusunda ise parti içinde çalışmalar sürdürülüyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, yeni düzenleme yapılana dek Twitter üyeliğini askıya almasını da dikkate alan AKP yönetimi, bu konuda muhalefetle uzlaşma aramayı planlıyor. Bu kapsamda, başta CHP olmak üzere, sosyal medya ile ilgili ortak çalışma yapılması da söz konusu.

Bu konuda özellikle CHP ile resmi olmasa da kapı arkası diplomasi yapılarak, uzlaşma arayışı yapıldıktan sonra, sosyal medya düzenlemesi ile ilgili takvim netleşecek.

Bu konuda bir ortak komisyon oluşturularak yeni düzenleme konusunda çalışılması düşünülüyor. Bu ortak çalışma sonucu uzlaşma sağlanırsa teklifin, Meclis tatile girmeden gündeme getirilmesi, aksi taktirde yeni yasama yılına bırakılması düşünülüyor.

'Almanya modeli'

AKP, sosyal medya ile ilgili Almanya'nın yaptığı yasal düzenlemeyi model almayı planlıyor. AKP kaynakları, sosyal medyanın insan hakları ve hukuk ihlalleri konusunda bütün dünya devletlerinin arayış içinde olduğunu belirtirken, getirilecek sınırlamanın "hukuki muhataplık ve sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağına" ilişkin olacağını belirtiyorlar.

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AKP'li üst düzey bir yönetici bu konuda dünya örneklerini incelediklerini ve Almanya modeline yakın bir düzenleme üzerinde çalışıldığını vurguladı:

"Almanya'da, sosyal medya yer sağlayıcılarının temsilcileri oluyor. Oradaki iş ve işlemleri oranın hukukuna göre yapıyor. Ama Türkiye'de yok ve açmak istemiyorlar. Biz de diyoruz ki neden Almanya'da açıyorsun, bizde açmıyorsun? Hakaret durumunda Türk Ceza Kanunu, sadece gerçek kişiler için devreye giriyor, ama onun dışında IP adresine ulaşamıyorsun. Biz getireceğimiz düzenlemede "vatandaşın şikayetlerine 24 saat içinde cevap vereceksin" diyeceğiz. Eğer hak ihlali varsa bu içeriğin kaldırılmasını istiyoruz. Amaç temsilcilik açıp yasal sorumluluk üstlenmesi. Yoksa kim ne istiyorsa yazsın. Şirket Almanya'da temsilcilik açıyorsa, neden Türkiye'de açmıyor?"

TikTok örneği

AKP yönetimi, sosyal medya üzerinden yapılan hak ihlallerini incelerken, "ifade özgürlüğü" eleştirilerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Çin menşeli "TikTok" uygulaması ile ilgili açıklamasını örnek gösteriyor.

Pompeo, "ulusal güvenlik tehdidi" oluşturması nedeniyle TikTok'u yasaklayabileceklerini söylemişti.

AKP yönetimi Pomepo'nun açıklamasına istinaden, "Çünkü 'bu benim ulusal güvenliğime tehdit, bunu istihbarat amaçlı kullanıyor, uygulama yüklendiğinde, birçok bilgiyi alıyor, diyor" görüşüne yer verdi.