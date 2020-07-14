Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

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Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yazar Ağaoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Ağaoğlu'nun ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Adalet Ağaoğlu, 3 gündür yoğun bakımda gördüğü tedavi sonrasında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabaha karşı hayatını kaybetti." denildi.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ağaoğlu, geçen yıl Sabah gazetesi röportajında eşinin ölümünden sonra kendisini yarım hissettiğini söylemiş, "Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım" demişti.

Tiyatro eleştirileri ile başladı

1929 yılında Ankara'da dünyaya gelen Adalet Ağaoğlu, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı.

Yazarlığa Ulus Gazetesi'nde tiyatro eleştirileri yayımlayarak başladı.

Yazdığı şiirlerini 1948-1950 yılları arasında Kaynak Dergisi'nde yayımladı.

1951 yılında Ankara Radyosu'na girerek çeşitli görevlerde bulundu.

Radyodaki ilk yılında, ilk radyo oyunu olan "Aşk Şarkısı"nı yazdı. Sevim Uzgören'le birlikte yazmış olduğu "Bir Piyes Yazalım" ve "Evcilik Oyunu" adlı oyunları Ankara'da sahnelendi.

İlk romanı 1973 yılında

İlk romanı olan "Ölmeye Yatmak" kitabı 1973 yılında yayımlandı.

İlk hikâye kitabı olan "Yüksek Gerilim "ise 1974 yılında yayımlandı.

Fazlasıyla ses getiren ilk romanı ve sonraki eserleri yoğun tartışmalara konu oldu.

İlk romanından sonra, "Bir Düğün Gecesi " ile devamında gelen "Hayır" adlı romanıyla bir üçleme oluşturdu ve pek çok ödül kazandı.

"Fikrimin İnce Gülü" adlı romanı hakkında açılan davadan aklandı.

1991 yılında "Çok Uzak Fazla Yakın" adlı oyunuyla oyun yazarlığına geri döndü.

Öykü kitapları, denemeler, anı-roman başlıkları altında , aydın kimliği, kadın erkek ilişkileri ve kadın kimliği, sosyal ve siyasal alanda yaşanan süreçleri, toplumsal baskı ve cinsel konular hakkında konuları işleyen yazarın eserleri arasında; "Yaz Sonu", "Üç Beş Kişi", "Göç Temizliği", "Ruh Üşümesi ", "Romantik Bir Viyana Yazı", "Yüksek Gerilim, "Sessizliğin İlk Sesi" yer alıyor.

Ağaoğlu 1993'te BBC Türkçe'nin radyo programına katılmış, yaşamını, eserlerini ve o yılların Türkiye'sini anlatmıştı. Söyleşi, 2015 yılında BBC Türkçe'nin Arşiv Odası programında da yayınlandı.