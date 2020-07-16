Rabia Naz: Soruşturmada takipsizlik kararı verildi, baba Şaban Vatan "Vicdansızlık" dedi

Kaynak, Twitter/vatansaban Fotoğraf altı yazısı, Rabia Naz Vatan

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kararı Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan Twitter'dan duyurdu:

Twitter paylaşımını geçin, 1 Bu nasıl Bir Vicdansizlik . Rabia Nazimizin Soruşturmasına Savcı Emine öveyik Görele'den gitmeden Takipsizlik vermiş. @abdulhamitgul Bize bunu açıklayın . pic.twitter.com/M0VleY8Ct0 — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) July 16, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Şaban Vatan, daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı bir video çekerek karara itiraz edeceklerini söyledi:

"Biz yılmayacağız. Gereken itirazlarımızı yapacağız ve Rabia Naz'ımızın adaletini aramak için bütün gerekenleri yapacağız. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey, savcıma güveniyorum demiştiniz, savcının nasıl takipsizlik verdiğini iyi inceleyin. Bu nasıl bir vicdan? Nasıl bu durumu kabul ettiniz? HSK raporu dahi sonuçlandırılmadı, meclis komisyonundan dahi gizlendi.

"Rabia Naz nereden düştü? Benim kızımı oraya kim getirdi, nasıl bıraktı? Nerede süründü? Elbisede hiçbir sürünme izi olmayan çocuk için nasıl süründü diyorsunuz? Bu nasıl bir vicdansızlık?"

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili dosyayı aileyle birlikte yakından takip eden gazeteci Metin Cihan, takipsizlik kararı veren savcının, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Nurettin Canikli'nin "Giresun'a gittiği gün Şaban Vatan'ı akıl hastanesine yatırma kararı aldıran savcı" olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

'Evininin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmıştır'

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da Rabia Naz soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. İhbarlara, alınan ifadelere ve soruşturmanın başlangıcına dair hatırlatma yapılan açıklama, şu ifadelerle son buluyor:

"İhtisas Kurulu raporunda 'ölümün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu, her iki ayakta yumuşak dokularda yırtıklar olması, ayak topuk kemik kırıkları bulunması, vücudun diğer bölgelerinde tespit edilen kırıkların özellikleri itibariyle ayaklar üzerine yüksekten düşmeye bağlı spesifik bulgular olması dikkate alındığında; ölümün trafik kazasına bağlı olmadığının' oy birliği ile mütalaa edildiği bildirilmiştir.

"Ancak bir başkası tarafından düşürülmüş olma ihtimali göz ardı edilmemiştir. Olay günü Rabia'nın geçtiği tespit edilen güzergahtaki 8 işyerinin güvenlik kamera kayıtları incelenmiştir. Sonuç itibarıyla Rabia Naz'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evininin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16.07.2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

Açıklamaya göre soruşturma boyunca 130 kişinin ifadesi alındı.

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Ne olmuştu?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi.

Rabia Naz'ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan ise kızlarına siyah bir Doblo marka aracın çarptığını, intihar görüntüsü vermek için de yaralı olarak evlerinin önüne bırakıldığını iddia ediyor. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise tüm iddiaların değerlendirildini ve çok sayıda tanık dinlendiğini belirterek, olayın "trafik kazası"ndan kaynaklandığına dair somut delil bulunmadığını açıklamıştı.

Kaynak, Twitter/vatansaban Fotoğraf altı yazısı, Şaban Vatan, Savcılık'ın kararı olduğunu belirttiği dosyayı Twitter'da paylaştı

Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 1.5 yıl sonra çalışmalarına başlayan TBMM Araştırma Komisyonu, 8 Kasım Cuma günü, olay yerinde incelemelerde bulunmak, tarafların ve görgü tanıklarının iddialarını yerinde dinlemek için Eynesil ve Giresun'daydı.