Seyfi Dursunoğlu: Memurluktan Huysuz Virjin'le sahnelere ve televizyona uzanan bir hayat

Seyfi Dursunoğlu: Sahne adı Huysuz Virjin olan ve hayatını kaybeden sanatçı kimdir?

Kaynak, HuRRIYET

Seyfi Dursunoğlu Kadıköy'de bulunan bir hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Huysuz Virjin karakterini canlandıran ünlü oyuncu ve komedyen Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Show programıyla bugün bilinen anlamıyla 'stand-up' tarzı komedi programını Türkiye'de ilk kez yapan isimlerdendi.

Aynı zamanda Türkiye televizyonlarında bir drag karakterini canlandıran nadir oyunculardandı.

17 Temmuz Cuma günü Seyfi Dursunoğlu'nun hayatını kaybettiği Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Başhekim ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu'nu maalesef bugün saat 16.45'te kaybettik" açıklamasını yaptı.

Seyfi Dursunoğlu, uzun zaman sonra bu yılın şubat ayında müzisyen Gökhan Sezen ve Ayşe Ekiz'in evine gerçekleştirdiği ziyareti sırasında görüntülenmişti.

Kaynak, Sosyal medya

Ünlü oyuncu mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı, bedenini tıp fakültesine bağışladı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Seyfi Dursunoğlu’nu Kaybettik



Değerli bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.



Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Huzur içinde uyusun...#SeyfiDursunoğlu pic.twitter.com/7IDJIJzyQX — ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) July 17, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Yıllarca Huysuz Show isimli programını ekranlarda sürdüren Dursunoğlu, çok sayıda programda jüri üyesi olarak da görev almıştı.

Dursunoğlu, Popstar Türkiye, Huysuz'la Dans Eder misin? ve Benzemez Kimse Sana gibi programlarda sunuculuk ve jüri üyeliği yaptı.

2000'li yıllarda Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) tarafından programının yayınlandığı televizyon kanallarına dolaylı olarak baskı yapılması ve sansür uygulanmasını gerekçe gösteren Dursunoğlu son yıllarda televizyon programlarında daha az yer almış, daha sonra da televizyonu tamamen bırakmıştı.

Dursunoğlu, 2016 yılında Habertürk gazetesine verdiği röportajında Ece Ulusum'un, "Bu işte hiç haksızlığa uğradığınız mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"RTÜK tarafından... Kadın kılığında çıkmama itiraz etti yıllar sonra. Kırgınlığım yok. Hem boş ver, ben unumu eledim, eleğimi astım. Zaten artık Huysuz olarak değil Seyfi olarak çıkıyorum. Müslüman bir ülkede böyle bir şovu bu kadar yıl yürütebilmek çok zor işti. Tutuculara da kabul ettirebildim, büyük keyif benim için. Neticede yapılan bir şaka, güldürü..."

Kaynak, Wannart

'Annem temiz kalpli, babam despot bir adamdı'

Seyfi Dursunoğlu, 1 Ekim 1932'de Trabzon'da doğdu, çok çocuklu bir ailede büyüdü.

Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet gazetesinden İzzet Çapa'ya verdiği röportajında ailesiyle ilgili, "Annem dünyanın en saf ve temiz kalpli insanlarından biri. Hayatı bahçesi ve çocuklarıyla geçen, huysuz kocasını idare etmeye çalışan uysal bir kadın... Babam son derece mutaassıp ve despot bir adamdı. Hafız olmasına rağmen arada ceviz kırmaya da bayılırdı." sözlerini kullanmıştı.

'Yunan heykeli gibi'

Çocukluğunun bir kısmı Trabzon'da geçtikten sonra ailesiyle İstanbul'a taşınan ve Boğaziçi Lisesi'nde yatılı okuyan Dursunoğlu, askeri bir okul olan Heybeliada Deniz Koleji'ne de gitti.

O yıllarda çok yakışıklı olduğunu, "Sokakta görenler birbirlerini dürter, 'Şuna bak, Yunan heykeli gibi adam' derlerdi." diyerek anlatmıştı.

'Memurken çok komiktim'

Ünlü oyuncu daha sonra İngiliz Filolojisi'ni yarıda bırakıp SSK'da devlet memuru olarak çalışmaya başladı.

Sosyal Sigortalar'da 18 yıl devlet memurluğu yapan Dursunoğlu, bu kariyerinin ardından 1970'li yıllarda ramazan eğlenceleri düzenlemeye ve kantolar yapımaya başladı.

Dursunoğlu'nun Huysuz Virjin karakteri ise Kulüp 12'de çalışmaya başladıktan sonra çıktı.

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin karakterinin nasıl çıktığını, 2008 yılında MTV Türkiye televizyon kanalına şu şekilde anlatmıştı:

"Bunu ben de kendi kendime soruyorum, nasıl oldu bu böyle ben memurken… Öğle tatili olurdu, yemek yerdik, bütün kızlar benim odama gelirdi. Ben konuşurdum, onlar gülerdi. Hatta tamim (genelge) çıktı 'Öğlenleri Seyfi Bey'in odasına gitmek yasaktır' diye. Peki dedim, ben de erkek arkadaşlarımı çağırdım, oturduk, yine tamim geldi. Çıktım müdüriyete, 'Eşcinsel yok ne yapabilirim?' diye. Aslında ben memurken de çok espriliydim."

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'Beraber olduğum insan ya sahne ya ben dedi'

Sahneye çıkmak için 18 yıl neden beklediği sorusuna ise yine MTV Türkiye televizyonunda şu yanıtı vermişti:

"Bu bir şans meselesi. Beni Günay'a gönderdiler. Şişli'de bir sinema vardı, orada programa Ruhi Su ile başlamak üzere anlaştık. Eve geldim beraber olduğum insan dedi ki, 'Ya sahne, ya ben' ve maalesef o ağır bastı. Dolayısıyla bir 10 sene daha bekledim ve sonra sahnelere adım attım. Çünkü ilişkim bitmişti."

Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ancak ününün yayılmasıyla daha büyük kulüplerden teklif almaya başladı.

Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin tanınmış solistleriyle paylaştı.

TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programında esprili cevaplarıyla ünü iyice büyüdü.

Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin tiplemesiyle yaptığı güçlü esprileri ve sahne şovlarıyla sevilen bir oyuncu oldu.

'Müslüman ülkede çok zor'

Ünlü oyuncu Huysuz Virjin karakteri için nelerden vazgeçtiği sorusuna Hürriyet gazetesine verdiği röportajında, "Her şeyden önce özel yaşantımdan vazgeçtim. En büyük fedakarlığım budur. Ben de meyhaneye gidip kafayı çekmek, bardağı fırlatmak, azıp kudurmak isterdim. Ama hayır! Derli toplu yaşamak zorundaydım. Yaptığım işin icrası, Müslüman bir ülkede çok zor." yanıtını vermişti.

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'Herkes benden bir şeyler tırtıklar'

Dursunoğlu, yine aynı röportajda televizyon dizilerini izlemediğini belirterek yarışma programlarındaki jüri üyelerinin kendisini taklit ettiğini söylemişti:

"Komedyenlere gelince de durum aynı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Beyaz... Aralarında benim adım geçmez mesela. Ama tırtıklamaya gelince herkes benden bir şeyler tırtıklar."