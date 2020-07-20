Başakşehir şampiyon: Okan Buruk ve ekibi ligin bitimine bir hafta kala mutlu sona ulaştı

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 yenerek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2019-2020 sezonuna yıldız oyuncularını kaybederek ve teknik direktör değiştirerek başlayan Başakşehir, ilk haftalarda aldığı mağlubiyetlere rağmen sezonun ilerleyen haftalarında toparlandı ve Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetiminde oturttuğu oyun sistemiyle Süper Lig'in tarihinde şampiyon olan altıncı kulüp oldu.

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Başakşehir, ligin ilk iki haftasında üst üste maçlar kaybetse de, 16 haftalık yenilmezlik serisi yakalamış ve şampiyonluk yarışında tutunmayı başarmıştı.

Kutlamalara Bilal Erdoğan da katıldı

Ligin son haftalarında şampiyonluk için Trabzonspor ile çekişen Başakşehir, rakibinin son haftalarda kaybettiği puanlar sayesinde avantaj yakaladı ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyon olmayı başardı.

Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Başakşehirli oyuncular ve yöneticiler şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Taraftarlar ve yönetim şampiyonluğu sahaya inerek kutladı. Kutlamalara katılanların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da vardı.

Teknik Direktör Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda "Tam olarak işin sıcaklığı ile farkına varamıyoruz ama Türkiye şampiyonu olmak çok önemli. Çok az teknik adam bunu yaşadı. Kendi adıma çok mutluyum" dedi.

Avrupa'daki hedeflerinin devam ettiğini söyleyen Buruk, "Birkaç gün dinlenip Avrupa'ya hazırlanacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz."

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezonun başında Başakşehir'in başına getirilmişti.

Avrupa'da başarının da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Buruk, şöyle devam etti:

"Futbolcu olarak çok önemli kupalar kazandım ama teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda Akhisar ile kazandığımız mucizevi bir şeydi. Bu sene şampiyonluk iddiası ile başlayıp kazanmak benim ve kulübümüz için çok önemliydi. İnşallah daha büyük başarılara imza atarız. Ligi kapattık, Avrupa'ya odaklanacağız."

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, J Grubu'nu 10 puan ile lider olarak tamamlamış ve son 16'ya kalmıştı.

Son 16'da Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşen Başakşehir ilk maçı kendi evinde 1-0 kazanmış ancak daha sonra koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Avrupa Ligi maçları iptal edilmişti.

Avrupa Ligi'nde maçlar Ağustos ayında yeniden başlıyor. Başakşehir 5 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı maç sonrası rakibini elerse çeyrek finalde 10 Ağustos'ta Köln'de Manchester United-LASK Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Büyük kutlama 26 Temmuz'da

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 26 Temmuz Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda şampiyonluk kutlaması yapacaklarını söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ da şampiyonluk kutlamalarına katıldı, oyuncular tarafından omuzlarda taşındı.

Üstü açık takım otobüsünden taraftarlara seslenen Gümüşdağ, şampiyonluğa ulaşmalarından dolayı dolayı çok mutlu olduklarını söyledi ve taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Gümüşdağ, "Biz 6 yıldır ligde hiç ilk 4'ün altına düşmedik. Çok olanlar değil, inanlar kazanır dedik. Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik" diye konuştu.

Gümüşdağ: Kurucu Başkanımız Erdoğan'a verdiğimiz sözü altı yıl sonra yerine getirdik

Takımı 2014'te kurduklarını hatırlatan Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takım imkansızı yendi. İnancınızı hiç yitirmeyin. Bugün de Avrupa'da son 16'nın içindeyiz. Bir rövanşımız var. Türkiye'nin de yeni şampiyonuyuz. Stadımızın açılışı 26 Temmuz 2014, kaderin cilvesine bakın, önümüzdeki hafta 26 Temmuz'da burada şampiyonluk gecemizi kutlayacağız.

"Açılış günümüzde bu stadı onurlandıran kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da söz vermiştik. Altı yıl sonra sözümüzü de yerine getirdik. Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir. Başakşehir olarak hep inancımızı yukarılara koyacağız. Çok olanlar değil, inanlar kazanır."