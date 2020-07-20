Dilhan Eryurt: Google, NASA’da görev yapan ilk Türk bilim kadınını anmak için Doodle hazırladı

Eryurt, ilk olarak 1959'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın bursuyla Kanada'ya giderek iki yıl çalıştı.

Ardından ABD'ye giden Eryurt, bazı üniversitelerde görev yaptıktan sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev aldı; güneşin tarihi üzerine araştırmalar yaptı.

Bu dönemde Goddard Uzay Araştırma Ensitütüsü'nde çalışan tek kadın astronomdu. Ay'a ilk iniş için yaptığı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirildi.

Prof. Dr. Dilhan Eryurt'u, onun 5 doktora öğrencisinden biri ve sonuncusu olan ve Türk Astronomi Derneği'nin başkanlığını yapan Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Küçük anlatıyor.