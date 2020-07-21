Pınar Gültekin: 27 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu, cinayeti itiraf eden zanlı tutuklandı

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Muğla'da geçtiğimiz hafta içerisinde kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Polisin güvenlik kameralarını izledikten sonra şüphelendiği, Gültekin'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Metin Avcı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından Çarşamba gününün ilk saatlerinde 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Ajanslar, Avcı'nın cinayeti itiraf ettiğini, Gültekin ile barışmak amacıyla buluştuğunu ancak başkasıyla birlikte olduğunu öğrendiğinde "kıskançlık krizine" girip öldürdüğünü, pişman olduğunu anlattığını yazdı.

Gültekin'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.

DHA'ya konuşan baba Sıddık Gültekin, "Şu anda çok sinirliyim. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor" dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan abisi Vedat Gültekin ise şöyle konuştu:

"Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darp ederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor.

"Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir."

Twitter paylaşımını geçin, 1 Canım arkadaşımdan üç gündür haber alınmıyor. Lütfen paylaşır mısınız gören duyan çıkar 🙏 pic.twitter.com/DiGBmedacu — didembayhan (@didemmbyhn) July 19, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olan Gültekin, 16 Temmuz'da Ula İlçesi'ndeki evinden ayrılmış ve daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi ve yakınları, bir süredir sosyal medya üzerinden Gültekin'in bulunması için kampanya düzenliyordu.

Ailesi ve arkadaşlarının sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, Gültekin en son Akyaka'dan Muğla'ya gelmek için durakta beklerken görülüyor.

Ayrıca, Gültekin'in Menteşe'deki bir alışveriş merkezine gittiği ve üzerinde beyaz bir elbisenin olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Jandarma, Gültekin'i bulmak için arama çalışmalarını bahsi geçen alışveriş merkezi civarında yoğunlaştırdı. Çalışmalar sürerken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi.

Bulunan cesedin Gültekin'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemeler, Gültekin'in boğularak öldürüldüğünü ve daha sonra cesedinin bir varile konarak, ormanlık alana bırakıldığını ortaya koydu.

Zanlı nasıl tespit edildi?

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu tespit etti. Gültekin'in aynı kişiyle alışveriş merkezinden ayrıldığı da saptandı.

DHA'nın haberine göre jandarma ve polislerden oluşan ekip, Gültekin'in son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı C.M.A.'dan şüphelenerek takibe aldı.

Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum" dediği belirtiliyor.

Protestoya gözaltı

Pınar Gültekin için İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu, polisin gözaltına alınan kadınlara işkence uyguladığına dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter paylaşımını geçin, 2 İzmir’de kadın cinayetlerini protesto eden kadınlara reva görülen muamele Güvenlik Şube Müdürü tarafından bizzat yapılan işkence!



En az failler kadar suçlusunuz! pic.twitter.com/CsQyMW2dF8 — ÇHD Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (@ChdKadin) July 21, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Gazete Duvar'ın haberine göre en az 15 kadın gözaltına alındı.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, yürüyüş yapmak isteyen kadınların zor kullanarak gözaltına alındığı görülüyor.

Pınar Gültekin için "Kadınlar Birlikte Güçlü" çağrısıyla bir araya gelen İzmirli kadınlar, Alsancak'ta basın açıklaması yaptı. Açıklama ardından Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüyüş yapmak isteyen kadınlar polis engeliyle karşılaştı.

Kadınların yürüyüşünü engelleyen polis, yürümek isteyen kadınları gözaltına aldı. Bazı kadınların gözaltına alınırken yerlerde sürüklendiği görülen görüntünler, sosyal medyada da tepki çekti.

Twitter paylaşımını geçin, 3 Protesto eden kadınların kafaları beton oluklara vurularak,hakaret edilerek gözaltı işlemi yapılmıştır. Kadınlar şu an hastaneye götürülüyor.



Derneğimiz üyeleri tarafından gözaltı ve maruz bırakılan işkenceler takip edilmektedir. Sürecin bilgilendirilmesi yapılacaktır. pic.twitter.com/7hC2Dpp0Pn — ÇHD Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (@ChdKadin) July 21, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

Sosyal medyada tepki

Gültekin'in cansız bedeninin bulunması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. #pinargultekin etiketi, Türkiye Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasında birinci sırada yer alıyor.

Aynı etiket, dünya listesinin tepesinde yer alırken, dünyada en çok konuşulan konular arasında ayrıca #KadınCinayetleriPolitiktir ve #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketleri de yer alıyor.

Gültekin'in ölümüne tepki gösteren kullanıcılar, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemesi çağrısı yaparken, kadın cinayetlerinin durdurulması için daha fazla önlem alınmasını istedi.

Twitter paylaşımını geçin, 5 Kadınlara savaş açıldı. Bu da böyle bilisin. #pinargultekin ‘in de bedeni ormanlık arazide bulundu. Belalarını başkası değil, kadınlar verecek. — Ece Temelkuran (@ETemelkuran) July 21, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 5

Twitter paylaşımını geçin, 6 #pinargültekin

Öldürülmüş günlerdir kayıp kardeşim.

Siz şimdi bizim öfkemizi, feryadımızı anlıyor musunuz?#İstanbulSözleşmesiŞart tartışma konusu edenler sizin eseriniz bu sizin!



Ne zaman haklarımıza saldırsanız daha vahşice öldürülüyoruz diye anlatmaya çalıştık işte! pic.twitter.com/bYMmvKRfuz — Fidan Ataselim (@fidanataselim) July 21, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 6

Twitter paylaşımını geçin, 7 Ne Ayasofya, ne Netflix, ne eşcinsellik, ne sosyal medya yasası. Bizim birinci derdimiz bu gülüşlerin kana boğulup soldurulmasıdır! Kadınlar parça parça edilirken uygulanmayan sembolik İstanbul Sözleşmesin’ne bile tahammül edilememesidir. Nur içinde yat #pinargultekin pic.twitter.com/0cps2yG2jh — Rahşan Gülşan (@rahsangulsan) July 21, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 7