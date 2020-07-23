CHP Kurultayı: Kılıçdaroğlu'nun üç rakibi İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumartesi ve Pazar günlerinde toplanacak 37. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2 isim daha genel başkan adaylığını açıkladı.

Daha önce adaylığını açıklayan eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın ardından, bugün de partide "sol gövde" olarak adlandırılan "Gelecek İçin Biz" grubunun temsilcisi olan Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner ile Kurultay Onur Üyesi Prof. Dr. Tolga Yarman, genel başkanlığa aday olacaklarını açıkladılar.

CHP'nin "İktidar" temalı 37. Olağan Büyük Kurultayı için geri sayım başlarken, genel başkanlığa aday olmak isteyen isimler de netleşiyor.

Son yapılan parti tüzüğü değişikliği ile genel başkan adaylığı kolaylaştırması, genel başkan adaylığına yönelik talebi de artırdı.

İlhan Cihaner: Parti Meclisi'nin temsilcisi liderlerlere ihtiyaç var

Bu çerçevede, uzun süredir adaylık için nabız yoklayan Parti Meclisi Üyesi İlhan Cihaner, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı.

Cihaner adaylığını açıkladığı basın toplantısında, "Gelecek için CHP' ye ihtiyaç var. CHP'nin de ihtiyaç duydukları var. CHP'nin kurucu geleneği Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde bile mücadeleyi kişilerle değil, Meclis'le yürütmesiyle doğmuştur" dedi ve partinin en güçlü yönetim organının Parti Meclisi olması gerektiğini söyledi.

Liderin seçtiği Parti Meclisi'ne değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'nin temsilcisi liderlerin ortaya çıkması gerektiğini de vurgulayan Cihaner, "Liderin partisine değil, halkın partisine ihtiyacımız var. Liderin aldığı kararlara uyan milletvekillerine değil, üyelerin, delegelerin, milletvekillerinin karar alma süreçlerine katıldığı MYK ve Parti Meclisine ihtiyacımız var. Bu ilkeleri parti yasalarına dönüştürmeyi amaçlayanlardan biri olarak Genel Başkanlığa aday oldum" dedi.

Pandemi döneminde kurultay eleştirisi

Açıklamasında parti içi eleştirileri sınırlı tutacağını belirten Cihaner, "kurtuluşun ve kuruluşun partisi" olarak nitelendirdiği CHP'nin, "nasıl bir ülkede yaşanabilceğini belirleme potansiyeli"ne karşın, bu birikimin yeterince verimli kullanılmadığını söyledi.

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Kurultayın pandemi koşullarında yapılmasını da eleştiren Cihaner, "Onur üyeleri ve partililerimizin katılmayacağı bir kurultay, iktidar dinamizmini örgütümüze taşıyamaz. Ancak şimdi bize düşen bu kurultayı tarihsel önemine uyacak şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktır" diye konuştu.

CHP'nin "siyasi hattının ne olacağı" ve "iç işleyişinin ne kadar demokratik olacağı" tartışmasını kurultay gündemine taşımaya çalışacaklarını belirten Cihaner, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP genel başkanlığı dünyayı değiştirebilecek bir konumdur. Önce partimizi sonra ülkemizi sonra dünyayı değiştirmeye talibiz. Partide ortak karar ülkede ortak karar, partide demokrasi ülkede demokrasi, partide özgürlük ülkede özgürlük, ihtiyacımız olan ise cesaret, cesaret, cesaret! Asıl ihtiyaç olan cesaret!"

İmzayı buldu mu?

CHP tüzüğü gereği resmen aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzasıyla aday gösterilme zorunluluğu bulunuyor.

Cihaner, adaylık için gerekli imzayı bulup bulmadığı yönündeki sorusuna , "CHP için adaylık koşullarını karşıladığımı düşündüğüm için adaylık açıklamasını yaptık" yanıtını verdi.

Kaynak, CHP Fotoğraf altı yazısı, Tolga Yarman adaylığını açıkladığı konuşmasında "Bugünkü CHP'yi çok daha iyi bir CHP yapmak için buradayım" dedi.

Tolga Yarman: CHPyi CHP yapmak için buradayım

Perşembe günü, Cihaner'in ardından parti genel merkezinde adaylık açıklaması yapan ikinci isim ise Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman oldu.

Yarman da pandemi koşullarında kurultay yapmasını eleştirirken, "CHP'yi yeniden CHP yapmak için" aday olduğunu söyledi:

"Bugünkü CHP'yi çok daha iyi bir CHP yapmak için buradayım. Çizgisinden saptığını izlediğimiz CHP'yi tekrar toplumun CHP'si, toplumun reçetesi, toplumun önderi ve özlemlerin sahibi kılmak için buradayım. Eğer bu partinin namusunu bize emanet ederlerse pazartesi gününden sonra tarih başka türlü akmaya başlayacaktır."

Muhalifler Parti Meclisi için "ortak liste" arayışında

CHP'de 1400'e yakın delege, partiyi genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine taşıyacak parti yönetimini belirleyecek.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, adaylık açıklamasında bulunan 3 ismin adaylığı kurultay günü resmileşecek.

CHP tüzüğü gereği, genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin en az yüzde 5'inin imzasıyla aday gösterilmesi gerekiyor.

Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu dışındaki isimlere genel başkanlık için şans tanınmasa da, bu isimlerin daha çok aday olarak konuşma hakkı olduğu için parti yönetimine dönük eleştirilerini, kurultay zemininde dile getirme fırsatı yakalamayı hedeflediğine dikkat çekiliyor.

Ancak muhalifler, Parti Meclisi'nde mümkün olduğunca geniş temsil sağlamak için "ortak liste" arayışını sürdürüyor.

Partinin Cumhurbaşkanı adayı da olan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile aday adaylarının ve diğer muhalif grupların temas halinde olduğu konuşuluyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, genel başkanlık için adaylığını açıklayan isimler arasında.

Kılıçdaroğlu'ndan 70 kişilik "anahtar" liste

CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre 6. kez genel başkanlığa aday olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ise delegeye "seçme şansı" vermek için 52 kişi yerine 70 kişilik anahtar liste çıkaracak.

CHP tüzüğü gereği 60 üyeli PM'nin 12 üyesi "genel başkan kontenjanı" olarak da adlandırılan Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından seçiliyor.

Kaynak, CHP

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay öncesi kitap

Kurultay öncesinde, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği 2010 yılından bugüne kadarki konuşmaları ve yazılarından oluşan "Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş" kitabı çıktı.