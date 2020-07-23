Netflix'in iptal ettiği dizi 'Şimdiki Aklım Olsaydı': Arka planda neler yaşandı?

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Netflix'in Türkiye yapımı dizisi 'Şimdiki Aklım Olsaydı' çekimlerine başlanmasına birkaç gün kala iptal edildi. Konuyla ilgili bilgisi olan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak BBC Türkçe'ye yaşananların arka planını anlattı.

Söz konusu kişi, "Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin iptal edildiği haberi doğru. Dizinin çekim izinlerinin alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruldu. Dizide bir eşcinsel karakter olduğu için Bakanlık ret cevabı verdi. Dizinin ana karakterlerinden biri değil, yan karakterlerinden biriydi. Aslında küçük de bir hikayeydi ama bu gerekçeyle ret kararı verildi" dedi.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre bunun üzerine Netflix, senaryoyu değiştirerek diziyi çekmek yerine, orijinal fikre bağlı kalınamayacağı için çekimleri iptal etme kararı aldı.

Dizinin senaristi Ece Yörenç de Altyazı Fasikül'e yaptığı açıklamada bir eşcinsel karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini söylemişti.

Altyazı Fasikül, iznin çıkmamasının ardından tüm ekibin ortak kararıyla senaryodan eşcinsel karakterin çıkarıldığını, bunun üzerine Bakanlık'tan çekim izninin alındığını yazdı.

Fasikül'ün haberine göre, Netflix yetkilileri 14 Temmuz'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'yla (RTÜK) görüşme gerçekleştirdikten sonra ise diziyi iptal etme kararı aldı.

Karar, çekimlerin başlamasına bir gün kala, 15 Temmuz'da, ekibe ve oyunculara iletildi.

Netflix de dahil olmak üzere yabancı yapımların çekim izni alabilmesi için mevzuat gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı'na senaryoyu göndererek başvuruda bulunması gerekiyor.

Fasikül'ün haberinde, "Yörenç'e göre, Netflix'in bu kararı almasının nedeni, RTÜK'le yapılan görüşme sonrasında şirketin, ileriki projelerini de düşünerek orijinal senaryoda değişiklik yapılmasını prensiplerine aykırı olarak değerlendirmesi" deniliyor.

Yörenç Fasikül'e, dizide eşcinsel bir çiftin seks sahnesinin olduğu iddiasını da yalanlayarak, söz konusu karakterin senaryoda herhangi bir fiziki temasta bulunmadığını belirtti.

BBC Türkçe'ye kısa bir açıklama yapan Yörenç, "Hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şimdi bu projenin ölmemesi, başka bir coğrafyada hayata geçebilmesi için uğraşıyoruz" dedi.

Çağan Irmak'ın yöneteceği ve Özge Özpirinççi ile Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaşacağı 'Şimdiki Aklım Olsaydı' isimli dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenmişti.

Netflix, iptal kararı ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, BBC Türkçe'nin 'Şimdiki Aklım Olsaydı' dizisi ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı ancak Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un bir danışmanı "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın herhangi bir sansür uygulamasının olmadığını" kaydetti.

Netflix: Türkiye'deki çekimleri durdurmuyoruz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı Cumartesi günü RTÜK'ün çekimler başlamadan önce sürece müdahil olmasının ardından Netflix'in diziyi iptal ettiğini yazmıştı.

Bu gelişmelerin ardından gazeteci Cüneyt Özdemir, Netflix'in Türkiye'deki çekimlerini durduracağı iddiasını ortaya attı.

Netflix ise resmi bir açıklamayla bu iddiayı yalanladı:

"Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

Mahir Ünal: RTÜK yapımcı şirketle tepkileri paylaştı

İddialar üzerine AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından bir açıklama yaparak, "Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?" demişti:

Twitter paylaşımını geçin, 1 İçerik bulunamadı Daha fazlası için Twitter BBC, link verilen internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Twitter paylaşımının sonu, 1

Mahir Ünal katıldığı bir programda ise, bir Netflix yapımıyla ilgili gelen şikayetler üzerine RTÜK'ün yapımcı şirkete, "bu tepkileri, hassasiyetleri" ilettiğini açıklamıştı:

"Netflix yerli bir yapım istedi. O yerli yapımla ilgili çok ciddi bir toplumsal tepki oluştu. O dönemde RTÜK'e şikayetler yağdı. Bildiğim kadarıyla olayın daha başlangıç aşamasında RTÜK bu tepkileri, hassasiyetleri paylaştı, bildiğim kadarıyla yapımcı şirket de bu hassasiyetlere duyarlılık gösterdi.

"Biz bu dijital platforma karşı değiliz. Biz duyduğumuz rahatsızlıkları insani bir şekilde müzakere edemez miyiz? Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

Ancak RTÜK'ün bir program yayınlanmadan önce denetleme yetkisi bulunmuyor.

RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşçı BBC Türkçe'ye daha önce yaptığı açıklamada, RTÜK'ün yayınlanmamış bir içeriği denetlemesinin "sansür" anlamına geleceğini söylemişti.

Taşçı, "T.C. Anayasası'na göre basın sansür edilemez, ekranlar sansür edilemez. Onun içindir ki zaten RTÜK yayınlanmamış, yayın aşamasındaki hiçbir içeriği denetlemez, denetlemeye kalkarsa zaten sansür kuruluna dönüşür" diye konuşmuştu.

Aşk 101 ile Şimdiki Aklım Olsaydı dizileri birbirine mi karıştırıldı?

İlk olarak Ay Yapım tarafından Netflix Türkiye için hazırlanan Aşk 101 dizisindeki Osman adlı karakterin eşcinsel bir birey olarak kurgulandığı, ancak daha sonra senaryonun değiştirildiği öne sürülmüştü.

Mahir Ünal da 6 Temmuz'da Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada, Netflix'te yayınlanan bir dizideki Osman karakterinin başlangıçta eşcinsel olarak kurgulandığını açıklamıştı.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir RTÜK yetkilisi de Aşk 101 dizisi ile ilgili iddialar sorulduğunda, "İkili görüşmelerle o karakter konusundaki sıkıntı giderilmiştir" demişti.

Ancak Netflix, Aşk 101 dizisinden bir eşcinsel karakterin çıkarılmadığı ve dizinin senaryosunda hiçbir zaman böyle bir karakter olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kaynak, Netflix

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, eşcinsel karaktere izin verilmemesi Aşk 101 dizisi ile değil, Şimdiki Aklım Olsaydı dizisiyle ilgiliydi. Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinde Osman isimli bir karakter de yok. Aşk 101 dizisinin baş karakterlerinden birinin ismi ise Osman.

BBC Türkçe'ye konuşan kaynak, "Mahir Ünal'ın açıklaması Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin tam izinlerinin reddedildiği döneme denk geldi. İki dizinin birbirine karıştığını tahmin ediyorum" dedi.

Senarist Ece Yörenç de Altyazı Fasikül'e yaptığı açıklamada, Aşk 101'deki Osman karakterinin eşcinsel olarak kurgulandığının doğru olmadığını, bu konudaki yorumların esasında Şimdiki Aklım Olsaydı'daki karaktere dair duyumlardan hareketle yapılmış olduğunu dile getirmişti.

Netflix yapımı olan bir dizinin içeriğinden dolayı çekimlerinin durdurulması Türkiye'de ilk kez meydana geliyor.