Lozan Antlaşması: Türkiye için zafer mi, hezimet mi?

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması, son dönemde Türkiye'de, "Türkiye için zafer mi yoksa hezimet miydi" ekseninde tartışılıyor.

Milli Mücadele sonrası Batılı devletler ile müzakere masasına oturan Ankara hükümeti, Lozan Antlaşması ile birlikte Hatay hariç şu anki Türkiye'nin sınırlarının uluslararası çapta kabul edilmesini sağlamıştı.