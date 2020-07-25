Ayasofya - Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı sert açıklamalar

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Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren Yunanistan ile Türkiye, hafta sonu karşılıklı sert açıklamalar yaptı.

Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma günü namaz kılınırken Yunanistan'da birçok kilisede çanlar 'yas için' çaldı, bazı kiliselerde de bayraklar yarıya indirildi.

Selanik'te de Türk bayrakları yakıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cuma günkü açıklamasında Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelemiş ve "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın tepkilerine karşılık Cumartesi günü yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan, Ayafosya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam'a ve Türkiye'ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz."

Kaynak, AFP Fotoğraf altı yazısı, Selanik'te kilisenin dışında toplanan kalabalık Türk bayrağı yaktı.

Aksoy, Yunanistan'ı 'Avrupa'nın şımarık çocukları' olarak niteledi ve "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekiyor. Yunanistan 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır" dedi.

Buna karşılık Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında "21'inci yüzyılın uluslararası toplumu, bugünün Türkiye'sindeki dindar, fanatik milliyetçi anlamsız konuşmaları hayretler içinde izliyor" yanıtını verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından "Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır" dedi.

Twitter paylaşımını geçin, 3 Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz.



Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz... — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 25, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 3

Milli Savunma Bakanlığı: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

Pazar günü de Türkiye tarafından bir açıklama daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Selanik'te Türk bayrağı yakılmasına tepki göstererek "Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır" ifadelerini kullandı.

Twitter paylaşımını geçin, 4 Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz.



Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır. 🇹🇷 pic.twitter.com/swoucdiiTE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 4

Erdoğan: Ayasofya aslına döndü

Ayasofya, müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesinin ardından 24 Temmuz'da Müslümanlar için ibadete açıldı.

24 Temmuz'daki Cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'dan çıkarak Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Erdoğan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Ayasofya için "Artık burası aslına döndü" dedi.

Aslı kilise olan yapı, 1453'te camiye dönüştürülmüş, 1934'te ise müze yapılmıştı.

"86 yıllık bir süreci Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'yle, gayretlerimizle, hamdolsun yargının da hakikati görmesiyle sona erdirdik" diyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Artık burası aslına döndü. Camiydi, tekrar cami oldu. Cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder, tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer olur.

"Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik."