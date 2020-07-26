CHP Kurultayı: Parti Meclisi'ne Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından seçilenler belli oldu

Fotoğraf altı yazısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Olağan Kurultayı'nda, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) kontenjanından Parti Meclisi'ne (PM) seçilenler belli oldu. Yunus Emre en yüksek oyla (1021) seçilirken; onu sırasıyla Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780) ve Ayşe Eser Dınışoğlu (756) izledi.

Sanatçı Onur Akın 777 oy aldı ancak cinsiyet kotası nedeniyle Ayşe Eser Danışoğlu PM'ye girdi.

Akın'ın yanı sıra gazeteci Örsan Öymen'in oğlu Prof. Örsan Kunter Öymen, Prof. Hüseyin Tarık Şengül ve Baran Seyhan da PM'ye giremedi.

CHP PM üyelerinin 52'si çarşaf listeden, geri kalan sekizi ise "genel başkan kontenjanı" olarak da adlandırılan BYKP listesinden seçiliyor.

Yeni tüzük gereği, yüzde 33 cinsiyet, yüzde 20 gençlik kotası ilk kez uygulanıyor. Bu nedenle PM'nin en az yarısı kadın ve gençlerden oluşacak.

15 YDK üyesi de belirlendi

Kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) da 47 aday arasından şu isimler seçildi:

Mahir Polat

Saniye Barut

Uğur Bayraktutan

Süleyman Bülbül

Gülsun Filorinalı

Sezgin Kaya

Cem Artantaş

Ahmet Ersen Oysoy

Garip Erdoğan

Doğuşcan Aygün

Mustafa Serdar Soydan

Bülent Maraklı

Gülşah Atalar

Tuğba Torun

Gonca Yelda Orhan

CHP Kurultayı'nın ikinci gününde dün 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

PM için 222 adayın başvurduğu kurultayda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, delegenin elini rahatlatmak için "esnek liste" de olarak adlandırılabilecek 80 kişilik anahtar liste çıkardı.

Kılıçdaroğlu anahtar listesine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamını alırken, genel başkan adaylığı için imza bulamayan İlhan Cihaner, bu kez PM'ye de aday olmadı.

Mevcut PM'den 25 isim ise listeye giremedi.

Kılıçdaroğlu'nun listesine girenler başvuru yapmadı

CHP'nin 2018'de yaptığı tüzük değişikliğinin ilk kez uygulandığı kurultayda, PM adaylığı için delegelerden en az 10 imza toplanması ya da genel başkan listesinden aday gösterilmesi gerekiyor.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesine girecek isimler dün tek te aranarak onayı alındıktan sonra anahtar liste oluşturuldu. Bu nedenle anahtar listeye giren 80 kişi, ayrıca adaylık başvurusunda bulunmadı ancak isimleri ilan edildi.

Başvurular azaldı

Kurultayın pandemi koşullarında ve seyircisiz yapılması, adaylık için imza koşulunun getirilmesinin de etkisiyle geçen yıllara oranla PM üye aday sayısı düştü.

2018 Kurultayı'nda PM için 400'ün üzerinde aday varken, dünkü kurultayda 222 isim başvuruda bulundu.

25 isim listeye giremedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi kontenjanı olan BYKP kontenjanından 12, çarşaf liste için ise 80 ismi aday gösterdi.

MYK üyelerinin tamamının koruyan Kılıçdaroğlu; "FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan Eren Erdem, eski İzmir Milletvekili Erdal Akgünger ve Cihaner'i destekleyen İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in de bulunduğu 25 PM üyesini ise liste dışı bıraktı. Listeye giremeyen PM üyeleri şöyle:

Ahmet Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gaye Usluer, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin ve Zeki Kılıçarslan.

Fotoğraf altı yazısı, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı

Selin Sayek Böke ve Sezgin Tanrıkulu listede

Kemal Kılıçdaroğlu mevcut PM'den Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Tekin Bingöl, Akif Hamzaçebi'nin yanı sıra, geçen kurultayda Cihaner'le birlikte hareket eden ancak daha sonra "Gelecek için Biz" grubundan ayrılan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'yi de yeniden listesine aldı.

2018 Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer alan ancak delege tarafından çizildiği için PM'ye giremeyen İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeniden Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer buldu.

Milletvekillerinden Murat Emir, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu, Ali Mahir Başarır, Tahsin Tarhan da ilk kez Kılıçdaroğlu'nun PM'ye aday gösterdiği isimler oldu.

İlk kez başörtülü aday

Kılıçdaroğlu ilk kez başörtülü bir ismi, İstanbul delegesi olan 27 yaşındaki avukat Sevgi Kılıç'ı da PM listesine aldı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Esra Dirican ise en genç PM adayı oldu.

Genel başkanlık için adaylığını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker listeye dahil edilmedi. Partiye afla dönen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'nun listesine giremezken, bireysel olarak aday oldu.

Fotoğraf altı yazısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun 80 kişilik anahtar listesinde şu isimler bulunuyordu: