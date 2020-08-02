Türkiye Futbol Federasyonu 22 takımlı Süper Lig çağrılarını reddetti

Açıklamada "Özellikle Süper Lig'de takım sayısının artırılması hususunda bazı kulüplerimiz ve yöneticileri ile bir çok kesim tarafından çeşitli görüşler ortaya atıldığı" kaydedildi ve "Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, Fatih Karagümrük takımı olmuştur." denildi.