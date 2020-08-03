Daria Kyryliuk: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ukraynalı mankenin darp edilmesine 'Kabul edilemez bir magandalık' diyerek tepki gösterdi
Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, tatil için gittiği Çeşme'deki "The Beach of Momo" isimli özel plajın güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü iddia etti. Momo yetkilileri, "Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaşananlara "Kabul edilemez bir magandalık" diyerek tepki gösterdi.
Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram hesabında yayımladı.
Kyryliuk yaptığı açıklamada, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi; bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kızın (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.
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I don’t wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( Çeşme, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! #challengeaccepted
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Momo: Güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yok
Bu açıklamanın ardından Momo yetkilileri yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır" denildi.
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Bakan Ersoy: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz
Türkiye'de birçok kişi sosyal medyada Kyryliuk'a özür dileyip destek verirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olayı kınadı.
Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 3, 2020
Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz.
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Ersoy'un yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili Engin Özoç da yaşananlara tepki gösterdi.
İzmir Çeşme'de #DariaKyryliuk ve arkadaşlarının kulübün güvenlik görevlileri tarafından darp edilmesi iddiasına devlet ciddiyetiyle yaklaşılmalıdır. Emniyet müdürlüğü dedikodulara sığınmadan, kamera kayıtlarının kaybolmasına izin vermeden bu olayın aydınlatılmasından sorumludur. pic.twitter.com/LBmhyvuVU2— Engin Özkoç (@enginozkoc) August 3, 2020
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