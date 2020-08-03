Daria Kyryliuk: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ukraynalı mankenin darp edilmesine 'Kabul edilemez bir magandalık' diyerek tepki gösterdi

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Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, tatil için gittiği Çeşme'deki "The Beach of Momo" isimli özel plajın güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü iddia etti. Momo yetkilileri, "Meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaşananlara "Kabul edilemez bir magandalık" diyerek tepki gösterdi.

Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram hesabında yayımladı.

Kyryliuk yaptığı açıklamada, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi; bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kızın (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

Momo: Güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yok

Bu açıklamanın ardından Momo yetkilileri yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi, meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Güvenlik ekibimiz, iki grup arasında çıkan tartışmayı büyük bir özveri ile sonlandırmak için büyük çaba harcamıştır" denildi.

Bakan Ersoy: Kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz

Türkiye'de birçok kişi sosyal medyada Kyryliuk'a özür dileyip destek verirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olayı kınadı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.



Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 3, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Ersoy'un yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili Engin Özoç da yaşananlara tepki gösterdi.