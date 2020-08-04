Malatya Pütürge'deki deprem çevre illerde de hissedildi, İçişleri Bakanı Soylu 'Hasara yönelik ihbar yok' dedi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde TSİ 12.37'de bir deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5,2, Kandilli Rasathanesi ise 5,7 olarak açıkladı. Deprem Elazığ ve Diyarbakır'dan da hissedildi.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) August 4, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
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#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 4, 2020
TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/e4KkJ2VZbT
04.08.2020, 12:37:33 TSİ
Büyüklük: 5.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar hasar ihbarı almadıklarını açıkladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 4, 2020
Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.
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Malatya Valisi Baruş: Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok
Anadolu Ajansı'na konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" dedi.
Depremin ardından CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise "Çok şükür can kaybı bilgisi almadık. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Çok şiddetli hissettik. Ama kısa sürdüğü için bir yıkım olduğunu düşünmüyoruz" diye konuştu.
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Mikail Sülük, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu depremi saymazsak, şu ana kadar olan depremlerde 2 bin 500'e yakın binamız ağır hasarlıydı.
"Vatandaşlarımızın bu depremde ağır hasar görmüş binalara girmemelerini istiyoruz. Risk oluşturacak bütün binaları daha önceki depremlerden dolayı boşaltmış durumdaydık."
Naci Görür: Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi
Daha önce BBC Türkçe'ye verdiği röportajda ve katıldığı programlarda Malatya'da bir deprem olabileceği uyarısı yapan Profesör Dr. Naci Görür, "Bu depremle DAF'daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır" dedi.
Arkadaşlar merhaba, Malatya-Pütürge/Tepehan’da 5’in üzerinde bir deprem oldu. Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri Kuzeydoğudan güney batıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-K. Maraş arasına dikkat...— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 4, 2020
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çekmiştik. Bu depremle DAF’daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. Zamanı bilmiyoruz. Şekil de gönderiyorum. İyi günler— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 4, 2020
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