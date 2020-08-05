HDP milletvekili Güzel: 'Diyarbakır'da bir hastanede bir gecede 8 hastanın yaşamını yitirdiği gün, bakanlık vefat sayısını 17 olarak açıkladı'

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Sağlık Bakanlığının yanıtlaması istemiyle Diyarbakır ve bölge illerindeki Covid 19 vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili olarak TBMM'ye soru önergesi sundu.

Önergede, Diyarbakır'da günlük pozitif hasta sayısının ortalama 300, Şanlıurfa'da günlük pozitif hasta sayısının ortalama 350 civarında olduğunu ifade eden Güzel şu iddiaya yer verdi:

"Sadece Diyarbakır'da bir hastanede bir gecede 8 hastanın yaşamını yitirdiği gün, Bakanlığınız tarafından tüm ülkede açıklanan vefat sayısının 17 olması açıkladığınız verilerin güvenilirliğine ciddi gölge düşürmüştür."

Test sayılarının yetersiz olmasının bakanlığın günlük olarak açıkladığı verilere olan güveni her geçen gün daha azalttığını iddia eden Semra Güzel, birçok kişide semptom görülmesine rağmen testlerin yaygın yapılmaması bu kişilerin izolasyona dikkat etmemesine, karantina kurallarına uymamasına ve salgın zincirinin kırılmamasına neden olduğunu savundu.

'Test sonucu pozitif çıkan ağır hastaların tedavi edilmeden eve gönderildiği doğru mu?'

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, bakanlığın daha şeffaf bir süreç yürütmesi ve test uygulanan illerin veriler ile beraber açıklamasının elzem olduğunu vurguladı.

Güzel, test sayısındaki azalmaya karşın hasta sayılarında son günlerde bir artış olduğunu gözlemlendiğini; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Erzurum, Rize, Mardin, Çanakkale, Zonguldak gibi illerde çok sayıda hasta artışı bulunduğunu, bu illerde yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı için, test sonucu pozitif çıkan ağır hastalar tedavi göremeden evlere gönderildiği iddiasını da ekledi.

İlk vakadan bu yana yapılan test sayılarının illere göre dağılımını, yoğun bakım hasta sayısının ve vefat sayısının illere göre dağılımını soran Güzel'in bakanlığın yanıtlamasını istediği diğer soruları ise şöyle: