Dolar/TL rekor kırdı: Reuters'a göre Merkez Bankası politika faizinden fonlamayı durdurdu

Kaynak, DHA

Reuters haber ajansı, Merkez Bankası'nın politika faizi olan ve yüzde 8,25 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faiziyle yaptığı piyasa fonlamasını kestiğini ve bankaları gecelik piyasaya yönlendirdiğini yazdı.

Bankacılık sektörü kaynaklarına dayandırılan haberde, Merkez Bankası gecelik borçlanma faizinin yüzde 9,75 seviyesinde olduğu hatırlatılıyor ve son kararla birlikte ortalama fonlama maliyetinin yüzde 9,50'li seviyelere çıktığı belirtiliyor.

Reuters'ın aktardığı bu adımla, faizlerde yaklaşık 175 baz puanlık bir örtülü artırıma gidilmiş oldu.

Kararın ardından Dolar/TL kuru 7,36 üzerindeki seviyelerinden 7,15'in altına geriledi.

Kaynak, DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'da Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamala sonrası ise kur yeniden yükselişe geçti.

Erdoğan, döviz kurundaki artışla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Yerli yerine oturacağı inancındayım. Bu konulardan rahatsız olmayın. Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Sistem bu denli oturduğu için bu bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler olur. Biliyorsunuz şöyle bir kaç ay yılbaşı itibariyle 10 liradan bahsediyorlardı, iş nerelere geldi, şu anda geldiğimiz nokta bu...

"Özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de altının da yerini bulacağına inanıyorum. Bunlar geçici, bu dalgalanmalar her zaman olur onu görmemiz lazım.

"Merkez Bankası'yla, TBB'nin (Türkiye Bankalar Birliği) yaptığı toplantılar hepsi bunlara yönelik atılan adımlardır düzelecek."

Kaynak, Reuters

Kur neden yükseliyor?

Para piyasası uzmanları TL'deki değer kaybını ve Dolar/TL kurundaki yükselişi birkaç temel nedene bağlıyor.

Enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine karşın Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesinin TL'nin cazibesini azalttığı ve yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin azaldığı belirtiliyor.