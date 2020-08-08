Spiker Melih Şendil'den cinsiyetçi yorum: 'Futbol ataerkildir, kadınlar olmamalı'

Kaynak, Hurriyet

Katarlı yayın kuruluşu beIN Sports kanalında Cuma gecesi "Kadınlar futbolda olmamalı, futbol ataerkil bir oyun" diyen spiker Melih Şendil sosyal medyada tepki çekti.

Şendil, Cuma gecesi oynanan Manchester City - Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını anlatırken, Real Madrid'in giydiği pembe formayı beğenmediğini söyleyip şu yorumu yaptı:

"Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu.

"Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız.

"Ben başkan olsam asla pembe forma yaptırmam."

Şendil daha sonra programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu'na "Siz?" diye sorunca Yağcıoğlu da "Ben de yaptırmam" dedi.

Şendil'in sözleri ile ilgili olarak yayıncı kuruluştan bir kınama açıklaması yapıldı ve "bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi alıyoruz" denildi.

beIN Sports kanalından yapılan açıklamada, "alınan önlemlerin" ne olduğu belirtilmedi.

TFF'den kadın futboluna destek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde kadın futbolunun geliştirilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

TFF'nin sitesinde kadın futbolu ile ilgili şu ifadeler var:

"Futbolun daha geniş kitlelere ulaştırılması, gerek tribünlerde gerekse sahadaki cinsiyet ayrımının azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu için Kadın Futbolu özel bir önem taşıyor."

TFF, amaçlar kısmında da "'Futbol erkek oyunu değildir' kavramını yerleştirmek ve tüm kamuoyunun desteğini alarak kız çocuklarının futbol oynamasını teşvik etmek" deniyor.

Megan Rapinoe ve Nadia Nadim birçok kadın için rol model

Dünya genelinde kadın futbolu özellikle Amerikalı futbolcu Megan Rapinoe'nin kaptanlığında ABD kadın milli takımının başarısıyla giderek fazla ilgi görüyor.

Megan Rapinoe, geçen yıl Ballon d'Or Feminin ve 2019 FIFA Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçilmiş ve ödülünü kabul konuşmasında futbol dünyasındaki ırkçılık, homofobi ve kadınlara yönelik ayrımcılığı eleştiren bir konuşma yapmıştı.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Video altyazısı, FIFA Yılın Kadın Futbolcusu Rapinoe: Bu güzel oyunu dünyayı daha iyi bir yer yapabilir

Birçok kadın için rol model olarak görülen Rapinoe, futbolun dünyayı daha iyi bir yer yapmak için kullanılabileceğini söylemiş ve ABD kadın futbol takımı oyuncularının erkeklerle aynı ücreti alması gerektiği çağrısı yapmıştı.

Birçok başarıya imza atan kadın futbolcular arasında, Afgan-Danimarkalı Paris Saint-Germain ve Danimarka Milli Takım oyuncusu Nadia Nadim de var.

Herat doğumlu Nadim, Afgan ordusunda General olarak görev yapan babası 2000 yılında Taliban tarafından öldürülene kadar Afganistan'da yaşamış, daha sonra Danimarka'ya kaçmıştı.

Futbol kariyerine Danimarka'da başlayan Nadim, futbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı 2017'de Danimarka'da 'Yılık Kişisi' seçildi.

'Eşitlik mücadelesi'

Nadim, geçen yıl Dünya Kupası döneminde kadınların güçlendirilmesinde futbolun önemine ilişkin bir panelde yaşadıklarını Guardian'a şu sözlerle anlamıştı:

"Tüm dünya genelinde çok güzel kadınlarla oturuyordum. Futbol oynayabilmek için ne gibi zorlukların üstesinden geldiklerini anlatıyorlardı. Önce bunun gerçekten çok üzücü olduğunu düşündüm. Şimdilerde ise eşitlik için mücadele ediyoruz, özellikle ücret konusunda, bu muhteşem. Ama dünyanın farklı bölgelerinde kadınlar ve genç kızların futbol topuna bile dokunmasına izin verilmiyor. Bu delilik."

"(...) Pakistan'dan genç bir kız bana 'Benim hayatımı kurtardın. Şimdi futbol oynuyorum ve bölgemde yeni takım kurdum. Bu senin sayende oldu. Sen kendi hikayeni anlattın ve çok zor olduğunu ama gerçekten bir şeyi seviyorsak onun için ısrarcı olmamız gerektiğini söyledin' dedi. Dünyada birçok kişi genç kızların neler yaşadığını umursamıyor. Ama bunların üstesinden gelmek imkansız değil. Futbol olsun, inandığınız başka bir şey olsun. Umudunuzu yitirmemelisiniz."

Twitter'da eleştiriler

Bu konuşmayı Twitter hesabından paylaşan kullanıcılardan Mustafa Özdemir (@ozdemirmusta) "Profesyonel futbolcu ve basketbolcu olma hayali kuran genç kızlarımız, Melih Bey'in bu sözlerini izleyince sporcu olma yolunda ne ile karışılacaklarını bir kez daha düşünür artık" yazdı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Profesyonel futbolcu ve basketbolu olma hayali kuran genç kızlarımız, Melih Bey'in bu sözlerini izleyince sporcu olma yolunda ne ile karşılaşacaklarını bir kez daha düşünür artık. pic.twitter.com/0Al8HLBHjm — Mustafa Ozdemir (@ozdemirmusta) August 7, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Melik Şendil'e Twitter'da gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Şengül Hablemitoğlu (@s_hablemitoglu): "Abi ağır cinsiyetçi imiş. Bunu göğsünü gere gere söylemiş. Ancak toksikmiş, özündeki dışa vurmuş..."

Melis Alphan (@melisalphan): "Kadınlar futbol oynamamalıymış, kadınlar futbola yakışmıyormuş Ayrıca başkan olsa asla pembe forma yaptırmazmışmış. İyi ki şu hayatta başkan değil, HİÇ KİMSESİN. Kadın neyi yapar neyi yapamaz anlatıyor hadsiz"

Banu Yelkovan (@banuka): "Futbol kadınların da oynadığı bir oyun, pembe erkeklerin de giyebileceği bir renk ve en inanılmazı, voleybol erkeklere de gayet yakışıyor. Hiç kendinizi kısıtlamayın. Hele bizi hiç."

Güldenay Sonumut (@Guldenay007): "21. Yüzyılda hala bu sularda yüzüyoruz. Efendim Real Madrid pembe forma yaptırmış. Pembe ataerkil spora yakışır mıymış... Melih Şendil, futbol ve basketbolu kadınlara yakıştırmıyor. KADINLARA neyi nasıl yapacağınız, neyin yakışıp yakışmayacağını söylemekten vazgeçin."

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Melih Şendil Real Madrid'in formasının pembe olmasını eleştirdi.

Kenan Başaran (@qbasaran): "Herkes İstanbul Sözleşmesi için canla başla uğraşırken.... beINSports, Melih Bey'e pembe gömlek giymeyi şart koşsun! O da görecek ki erkekliğinden bir şey yitirmeyecek. Bu konumda bir insanın böyle cinsiyetçilik yapması... Övmesi gereken hareketi yeriyor! VAHİM!"

Öyküm Akkuş Saka (@oykumakkus): "1-futbol ataerkil bir oyun değil. Ataerkil olan da eril söylemler üreten de sizsiniz. 2-sporcular hiçbir branşta "yakıştığı için" çalışmıyor. 3-spor e renkler cinsiyete özgü olarak kategorize edilemez 4-kadınlar futbolda hep vardı hep var olacak."

Buket Özcan (@Buketzcann): "Ataerkil kafa yapını değiştirirsen sporun, gücün ve renklerin cinsiyetinin olmadığını görürsün. Yazık kafana: )"

Fatih Demireli (@FatihDemireli): "Dar bakış açısından görünmüyor olabilir ama, giyinmenin, spor yapmanın, okumanın, yazmanın, konuşmanın, nefes almanın rengi ve cinsi olmaz."

Gürkan Özocak (@gurkanozocak): "Futbol değil, ataerkil olan sizsiniz. Türkiye'de ve daha birçok ülkede çok sayıda kız çocuğu futbol ve diğer sporlar yoluyla hayata tutunuyor, mahkum bırakılmak istediği karanlığı yırtıyor. Vasat "fikir"lerinizi kendinize saklayın!"