Sevr Antlaşması: 100 yıl önce hangi koşullarda imzalandı, Milli Mücadele'yi nasıl etkiledi?

Padişah Vahdettin'in görevlendirdiği Sadrazam Damat Ferit Paşa ve heyeti antlaşmayı hangi koşullar altında imzaladı?

Sevr Antlaşması'nın en önemli maddeleri neydi?

Antlaşma Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl karşılandı; Milli Mücadele'yi ve kuruluşu sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl etkiledi?