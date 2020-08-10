Sevr Antlaşması: 100 yıl önce hangi koşullarda imzalandı, Milli Mücadele'yi nasıl etkiledi?

  • Esra Yalçınalp
  • BBC Türkçe
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Bugün, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıldönümü.

10 Ağustos 1920'de, 1.Dünya Savaşı'nın mağluplarından Osmanlı İmparatorluğu'yla, savaşın galipleri arasında imzalanan antlaşmaya dair merak edilenleri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rıdvan Akın anlattı.

Padişah Vahdettin'in görevlendirdiği Sadrazam Damat Ferit Paşa ve heyeti antlaşmayı hangi koşullar altında imzaladı?

Sevr Antlaşması'nın en önemli maddeleri neydi?

Antlaşma Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl karşılandı; Milli Mücadele'yi ve kuruluşu sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl etkiledi?

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