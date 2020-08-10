Ömer Ay: Toplumsal Bellek Platformu'nun 'Cinayetten hüküm giydi, siyasette olmamalı' dediği İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı

Kaynak, Ömer Ay

Yakınlarını siyasi cinayetlerde kaybedenlerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu, eski CHP Nevşehir Milletvekili ve İl Başkanı Mehmet Zeki Tekiner'in 40 yıl önce öldürülmesinden hüküm giyen Ömer Ay'ın İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı seçilmesine tepki gösterdi. Platform, İYİ Parti ve son genel seçimde Millet İttifakı'ndaki ortağı CHP yönetimlerini tavır almaya çağırdı.

Ömer Ay, aynı zamanda avukat olan Mehmet Zeki Tekiner'in öldürülmesiyle ilgili davada, cinayetinin azmettiricisi olarak hüküm giymişti.

Yine CHP üyesi olan Yavuz Yükselbaba ile birlikte 17 Haziran 1980’de öldürülen Mehmet Zeki Tekiner, 1961 Anayasası'nın hazırlanmasına katkı sağlamış bir isimdi.

Toplumsal Bellek Platformu'nun verdiği bilgilere göre, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı seçilen Ömer Ay ise cinayet davasında yargılanan üç "ülkücü"den biriydi ve cinayete azmettirmekten idam cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'ya kaçan Ay, 9 Kasım 1982 tarihinde Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi gereğince idam edilmemesi koşuluyla Türkiye'ye iade edilmişti.

Toplumsal Bellek Platformu, açıklamasında, geçmişlerinde cinayet, cinayete azmettirme gibi suçlar barındıran ve ‘’siyasi saiklerle işledikleri bu suçlarla ilgili hiçbir surette pişmanlık hissetmeyen kişilerin’’ siyaset sahnesinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Platform açıklamasında Ömer Ay’ın 4 Haziran 1986 tarihinde, hukuken bırakılmasını gerektirecek haklı bir sebep olmaksızın tahliye edildiğini, hakkındaki kesinleşmiş hükme rağmen fiilen "cezasızlık ile ödüllendirildiğini" savundu.

Açıklamada, ‘’Bilindiği üzere cezasızlık Türkiye’de siyasi cinayet mekanizmasının önemli bir dişlisidir ve aydınlara ilişkin cinayetlerdeki cezasızlık politikasının tipik bir örneği bu vakada da karşımıza çıkmaktadır’’ denildi.

Toplumsal Bellek Platformu, Tekiner ve Yükselbaba cinayetinin faili olarak hüküm giyen Uğur Coşkun’un da 2012 yılında 3. Yargı Paketi ile yürürlüğe giren af mahiyetindeki kanundan faydalanarak, firar ettiği Belçika’dan Türkiye’ye döndüğünü hatırlattı.

Ömer Ay’ın, 2014 yılında, Türk Ocağı Seminerleri’ne katılmak üzere Nevşehir’e davet edilen diğer cinayet hükümlüsü Uğur Coşkun ile Nevşehir Barolar Birliği Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelerek fotoğraf çektirdiklerini belirten de hatırlatan Toplumsal Bellek Platformu, bu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmış olmasının, mahkemede inkar edilen suç ortaklığının devamına ve işlenen suçlardan pişmanlık duyulmadığına kanıt olduğunu da savundu.

Fotoğraf altı yazısı, Avukat Zeki Tekiner (solda) ve Yavuz Yükselbaba 1980'de öldürülmüşlerdi

Aylin Tekiner'den CHP'ye soru ve çağrı

Mehmet Zeki Tekiner’in kızı Aylin Tekiner de, Ömer Ay’ın İYİ Parti’nin Nevşehir İl Başkanı olmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Birgün Gazetesi’nde yayımlanan CHP’ye çağrı niteliğindeki yazısında Aylin Tekiner, "devletin kendine muhalif saydığı, tehdit gördüğünü kesimleri sindirmenin ya da yok etmenin yollarını hep bildiğini ve hakikatin açığa çıkmaması için tüm aygıtlarını devreye soktuğunu" savundu.

Aylin Tekiner yazısında, ‘’1980’de genel merkezi Nevşehir’de kurulan, genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve ikinci başkanı Abdullah Çatlı olan Ülkü Yolu Derneği’nin İç Anadolu Eğitim Sorumlusu Ömer Ay, bizzat azmettirdiği Tekiner cinayetinin tetikçilerini, cinayetten sonra şehir merkezinde kaldıkları evde koruyup kolladı (polis katillerin yaşadığı bu eve hiç uğramadı), cinayet için kendi temin ettiği silahları imha etti, 4 günün ardından katilleri önce Hacıbektaş’ın bir köyüne oradan da Kayseri’ye kaçırdı’’ ifadelerini kullandı.

Tekiner, ‘’Siyasi bir cinayetin faillerinden olan şahsın bugünün siyaset arenasına fütursuzca kabulünde devlet mekanizmasının ve kolektif sessizliğin yanı sıra CHP’nin takındığı tutum da politik, etik ve vicdani bakımdan sorgulanmaya muhtaçtır’’ diyerek, CHP’nin, Ömer Ay’ın ittifakta olduğu İYİ Parti’den il yöneticisi seçilmesine neden kayıtsız kaldığını sordu.

‘’Celladıyla siyaset yapmakta beis görmeyen bir siyasi yapının üreteceği siyasete dair ne söylenebilir?’’ diyerek CHP'yi eleştiren Tekiner, "İttifak ortaklığında her yol mübah mıdır?" diyerek sessizliğini koruyan CHP Genel Merkez yönetimini tavır almaya ve özeleştiriye çağırdı.

Ömer Ay ise hakkındaki tartışmalarla ilgili olarak bir açıklama yapmadı.

Kaynak, TOPLUMSAL BELLEK PLATFORMU Fotoğraf altı yazısı, Toplumsal Bellek Platformu Sabahattin Ali'den bu yana siyasi cinayetlere kurban giden 28 aydının ailelerinden oluşuyor

Toplumsal Bellek Platformu nedir?

Zeki Tekiner’in aile fertlerinin de üyesi olduğu Toplumsal Bellek, Sabahattin Ali, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Musa Anter, Çetin Emeç, Turan Dursun, Ümit Kaftancıoğlu, Bahriye Üçok gibi Türkiye'de yakın tarihte faili belli ya da meçhul siyasi suikastlere kurban giden 28 aydın, yazar, gazeteci ve hukukçunun yakınlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir platform.