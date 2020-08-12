Bakan Albayrak: Kur iner, çıkar; Türkiye'nin bunu yönetebilecek ciddi bir altyapısı var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeli olduğunu ve artık reel yatırımcıya öncelik verdiklerini belirterek, kurda dalgalanmalar olabileceğini, önemli olanın ise bunu yönetebilecek çok ciddi bir altyapıya sahip olması olduğunu söyledi.

Albayrak, CNNTürk televizyonunda Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Albayrak, kurdaki dalgalanmalarla ilgili bir soru üzerine kurun inip çıkabileceğini ifade etti.

Albayrak, "2018'de kur bir zıpladı. Sonra bazı adımlar attık, kur tekrar 7'lerden, 6'lardan 5'lere indi. Sonra bir süreç yaşadık, tekrardan 6'lara çıktı. Şimdi bu kriz döneminde, pandemi döneminde tekrar 7'lere çıktı, tekrardan 6'lara indi. Son bir hafta-15 günlük süreçte tekrar 6'lardan 7'lere çıktı. İner, çıkar" dedi.

Buradaki esas konunun Türkiye'nin tüm bu dalgalanmaları kontrollü bir şekilde yönetip yönetemediği olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi bir altyapıya sahip olduğunu ve tarihinde ilk defa rekabetçi bir kur düzeyiyle ekonomisini dönüştürecek yapıya kavuştuğunu aktardı.

Albayrak, Türkiye'nin pandemi sürecinden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirterek, ikinci çeyreğin pozitif olacağını da sözlerine ekledi.

Dolar/TL kuru, 7,29 seviyelerinde seyrediyor. Kur, bu hafta içerisinde gün içi işlemlerde 7,40 düzeyini görerek, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana liradaki toplam değeri kaybı yüzde 22'yi aştı. Piyasa uzmanları, liradaki bu değer kaybında Türkiye'nin döviz rezervlerine yönelik kaygıların ve reel faizin eksilerde olmasının önemli rol oynadığını söylüyor.

'Yeni ekonomi modeli'

Albayrak, Türkiye'de faizin indirilmesi ve artırılmasıyla ilgili farklı yorumların her daim yapıldığını ve bundan sonra da yapılacağını söyledi.

Albayrak, "Türkiye, yabancı yatırım çekecek, ekonomisini büyütecek, içerideki yatırımları canlandıracak, reel ekonomisini destekleyecek. Burada faiz kritik bir unsur. Dışarıdan çok, içeriyle ilgili önemli bir unsur. Yeni bir ekonomi modeli. Biz artık sıcak para değil, gelip üretim yapacak reel yatırımcıyı öncelikliyoruz. Türkiye, bu tarz yatırımcıları çekeceği bir döneme gidiyor" dedi.

Merkez Bankası, liradaki düşüşün karşısında faiz artırımına gitmedi ancak son günlerde piyasada likiditeyi sıkılaştıracak bir dizi önlem aldı. Bunun sonucunda Merkez Bankası'nın politika faizi olan ve yüzde 8,25 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faiziyle yaptığı piyasa fonlamasını kestiğini ve bankaları gecelik piyasaya yönlendirdiği belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, geçen hafta içinde yaptığı bir haberde, Merkez Bankası'nın attığı adımlarla faizlerde yaklaşık 175 baz puanlık örtülü bir artırıma gittiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın gösterge faizi belirleyen Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 20 Ağustos'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içinde yaptığı açıklamada, faizlerin daha da düşmesini beklediğini söyledi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 İthalatı değil üretimi destekliyoruz.

Gelir adaletini tesis ediyoruz.

Faizi minimum seviyelere indirip sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz.

Salgın sürecinin yönetiminde diğer ülkeleri geride bırakıyoruz.

Büyük Türkiye için #TamBağımsızEkonomi yolunda kararlılıkla yürüyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 12, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Altun: Sömürü sisteminin çarklarını kırıyoruz

Albayrak'ın açıklama yaptığı sırada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter üzerinden bir mesaj atarak, ithalatı değil, üretimi desteklediklerini ifade etti.

Altun, faizi minimum seviyelere indirip "sömürü sisteminin çarklarını kırdıklarını" belirtti.