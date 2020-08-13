Muharrem İnce'nin '1000 Günde Memleket Hareketi' hakkında neler biliniyor?

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Eski CHP Yalova Milletvekili ve partinin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla "1000 Günde Memleket Hareketi"ni başlattığını açıkladı. "Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir" diyen İnce, Türkiye'ye yeni bir seçenek sunduklarını söyledi.

Konuşmasına Ahmed Arif'in "Hasretinden prangalar eskittim" şiiriyle başlayan Muharrem İnce, CHP'den ayrılsa bile partiyi kurtarmak için ayrılacağını belirtti.

Muharrem İnce, "Bu hareket gücünü, yönünü, finansmanını milletten alacak. Bu hareketi 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıldönümünde Sivas'ta başlatacağız" dedi.

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İnce hareketin kadrosunun alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluştuğunu; önümüzdeki günlerde bu kadroyla kamuyonunun karşınıza çıkacaklarını söyledi.

Türkiye'yi bugüne lider partilerinin getirdiğini vurgulayan İnce, "Türkiye'nin hem iktidar hem de muhalefet sorunu vardır. Bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır" diye konuştu.

İnce, Millet İttifakı'nın içinde olduğunu, oyları bölmediğini, Cumhur İttifakı'na girmediğini, AKP ve MHP seçmeninden de oy alan bir aday olduğunu söyledi.

Kaynak, DHA

'CHP Genel Başkanı kurultayda konuşmacıları dinlemedi'

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "Kurultayda konuşmacıları dinlememiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var" diyerek eleştirdi.

"Bir siyasi parti 'Ömrüm CHP'yle mücadeleyle geçti' diyenlere değil kendi öz evlatlarına emanet edilmeli" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin sorununu ne tek adam iktidarı, ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye seçeneksiz değildir, Saray rejimine mahkum değildir.

"CHP'nin iktidarı demek, CHP Genel Başkanı'nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Eger Erdoğan'ın arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa, bu CHP iktidarı olmaz ki. Sayın Genel Başkan'ın cumhurbaşkanı olma iddiası yoksa, CHP iktidara yürüyor diyemeyiz."

Kaynak, DHA

'2018'de 4 milyon oyu sokağa bıraktılar'

Muharrem İnce, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

İnce, "Televizyonlarda bir Kemal Bey'in bir benim reklamım var. Kemal Bey'in reklamı neden konuyor, aday benim. Dünya siyaset tarihinin en büyük mitingini yapıyoruz. Bana yakın isimleri aday yapmıyorlar, örgütlere para vermiyorlar. Ben kazanamayım diye elinden geleni yapıyorlar" dedi.

Seçim gecesi elinde bilgi olmadığını, ikinci tura kalıp kalmadığını öğrenemediğini belirten İnce, Yüksek Seçim Kurulu'na yazı yazdığını ve CHP'nin 13 bin sandıkta gözlemcisini olmadığını öğrendiğini söyledi:

"4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Erdoğan 1,5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Bana 'Neredeydin?" diye soranlardan özür diliyorum. Krizi kötü yönetmiş olabilirim o yorgunlukla ama unutmayın ki bana veri veremediler, çünkü yoktu."

Kaynak, DHA

'CHP Kürt vatandaşlarına yüreğini açarak teşekkür edemedi'

Muharrem İnce ayrıca CHP'nin son yerel seçimlerde çok başarılı olduğunu söyledi, "Ama unutmayın İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP'liler kazandırdı, onlar destek verdi, aday çıkarmadı" dedi.

"Ama CHP seçimden sonra Kürt vatandaşlarına yüreğini açarak teşekkür edemedi" diyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Utangaç, mahcup, gizli, kapılar ardında teşekkür etti. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarımıza."

Muharrem İnce, gazetecilerden soru almadı.

CHP'den İnce'ye yanıt: Seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkılmıştır

CHP Genel Merkezi, Muharrem İnce'nin açıklamalarına gün içinde yanıt verdi.

CHP'den yapılan açıklamada; "Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme ölçüsü, kimin kime yakın olduğu değil kazanma potansiyelidir. CHP seçim sandıklarına bütün seçim dönemlerinden daha fazla sahip çıkmıştır'' denildi.

Açıklamada ayrıca, "Seçim günü saat 16.30'da Parti Sözcüsü Sayın Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı adayımızı aramış seçim gecesi sonuçların sayın Genel Başkanımızla birlikte genel merkezde izlenmesi noktasında davette bulunulmuş ancak bu davet sayın Cumhurbaşkanı Adayımız tarafından kabul görmemiştir" ifadeleri yer aldı.

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BBC Türkçe Ankara Muhabiri Ayşe Sayın

Muharrem İnce'nin kurultay sonrası yeni hareket başlatma kararının en önemli nedenini, Cumhurbaşkanlığı seçimleri oluşturuyor. Kendisine hemen her alanda yeni danışman kadrosu kuran İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi veya partileşme sürecine kadar Anadolu'yu dolaşarak, nabız tutmayı planlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde de Abdullah Gül, Ali Babacan gibi AKP'den kopan isimleri aday gösterme eğiliminde olduğunu düşünen İnce'nin, CHP'lileri "AKP kökenli muhafazakar bir adaya mahkum etmemek" için yola çıkma kararı aldığı ifade ediliyor.

Muharrem İnce'ye yakın bir kaynak Kılıçdaroğlu'nun, Gül'ün adaylığı fikrinden hala vazgeçmediğini ileri sürerek, "Kemal Bey'in kafasında hala Abdullah Gül var. Geçmişte CHP seçmeni Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığına mahkum edildi. CHP seçmeni neden Gül'ün, Babacan'ın adaylığına mahkum edilsin? İnce'nin bu hareketi başlatma kararının en önemli nedeni, bu seçeneksizliğe dur demek" görüşünü dile getirdi.

İnce'nin öncelikle Anadolu'yu dolaşarak, hem ülkenin geleceğine dair görüşlerini anlatmayı, hem de halkın nabzını tutup, ilerleyen süreçte ortaya çıkacak tabloya göre kararını vereceği ifade ediliyor.

Bunun nedeni olarak da yine yaptırılan kamuoyu araştırmalarında, parti tabanının CHP içinde yeni bir parti ya da bölünmeye yol açacak girişimlere destek vermemesi gösteriliyor.

Muharrem İnce'nin ekibinde yer alan bir kaynak, bu konuda "Yeni parti şimdilik gündemde yok, ilerleyen günlerde günün şartlarına göre bu konuda atılacak adımlar netleşir. Ama şu anda parti tabanından, 'Partiden ayrılmadan mücadele et' baskısı var" görüşünü dile getiriyor.

İnce'nin kadrosunda ağırlıklı olarak siyasette yeni isimler olacağı ifade ediliyor. CHP Genel Başkanlığı'na ilk aday olduğu 2014 sonrasında ekonomi, dış politika, Kürt Sorunu gibi konularda alanında uzman danışmanlarla çalışmaya başlayan İnce'nin, yeni oluşum öncelikle danışman kadrosunu genişletiyor.

Bu kapsamda İnce'nin güvenlik, tarım, sanayi, Osmanlı ve yakın tarih alanlarında uzman isimleri de kadrosuna kattığı ifade ediliyor.

İnce'ye parti grubu ve belediye başkanları arasından son derece sınırlı destek olduğu, bazı eski milletvekillerinin sahada aktif çalışarak destek verdiği belirtilirken, asıl kadrosunu yeni ve genç isimlerin oluşturacağı vurgulanıyor.