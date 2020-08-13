Meral Niron: 'Tiyatronun tatlı ve huysuz cadısı' 83 yaşında yaşamını yitirdi

Kaynak, FACEBOOK Fotoğraf altı yazısı, Meral Niron

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve sinema sanatçısı Meral Niron, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Niron'un tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, rol arkadaşı Meral Niron'un ölümü üzerine BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Bir devre imzasını atmış dev bir oyuncuyu kaybettik" dedi.

"Sahnede ilk gördüğümde üniversite öğrencisiydim. Tüm ODTÜ kitlesinin idolüydü Meral Niron" diyen Şamlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onu anılarına daldığında dinlemek bir başkaydı. Bir çorba ile öğünü bitirip suare oynamaya dönmek, küf kokulu bir bodrum katında yaşarken AST'nin büyük oyuncusu olarak sahnede yerini almak... Görünen tılsımlı dünyanın tüm ceremesini çekmiş, yaşamı sahnedeki ideallerinden geri kalmamış, yürekli bir insanı, büyük bir sanatçıyı kaybettik başımız sağ olsun."

'Tiyatronun tatlı ve huysuz cadısıydı'

Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS) Twitter'da yaptığı açıklamada, "Meral Niron'u kaybettik. Tüm tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Oyuncular Sendikası da, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" cümleleriyle bir taziye mesajı yayımladı.

Dramaturg ve yazar Eren Aysan da, Twitter'daki paylaşımında Niron için, "Tiyatronun tatlı ve huysuz cadısıydı" dedi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Tiyatronun tatlı ve huysuz cadısıydı. Önce Ast’ta sahnede ölümsüzleşti. Ardından 1987 yılından itibaren Devlet Tiyatroları sahnesinde. Oynadığı her role kanını canını verirdi. Meral Niron’u biraz önce kaybettik. pic.twitter.com/cVA015OI8F — eren aysan (@tekirkedi) August 13, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Meral Niron kimdir?

1937 yılında İzmir'de doğan Meral Niron, İzmir Radyo Tiyatrosu'nda başladığı sanatçılık yaşamını pek çok özel tiyatroda sürdürdü.

Meral Niron, 1987 yılında Devlet Tiyatrosu kadrolu personel oldu.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol alan Niron; Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri gibi dizilerde de izleyicisiyle buluştu.

Niron; Ana, El Kapısı, Yaz Misafirleri, Boş Beşik, Oyun Nasıl Oynanmalı?, Komün Günleri gibi oyunlar da dahil çok sayıda tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Meral Niron; Sürü, Hayroş, Düğüm ve Acıların Kadını gibi sinema filmlerinde de rol aldı.