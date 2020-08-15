Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek

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Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis gemisinin sismik arama yapmak üzere Doğu Akdeniz'e gönderilmesi ardından yaşananlara değinerek "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek, en küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Rize'de AKP İl Teşkilatıyla bir araya gelen Erdoğan, "Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesi bir toplu açılışı törenine de katılan Erdoğan burada da "Ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde, en ileri seviyede elde etmeye odaklandık." dedi.

Erdoğan, "Tartışmaları kendi mecrasından çıkarıp, ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde takoz haline getirmeye çalışanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Mavi Vatan'ı kararlılıkla koruyacağız"

Erdoğan İl Teşkilatı yemeğindeki konuşmasında "Ülkemiz Doğu Akdeniz meselesinde sonuna kadar haklıdır. 100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak, bugün de Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız." diye konuştu.

Gerilim peşinde olmadıklarını ifade eden Erdoğan, "Kimsenin hakkına da el uzatmıyoruz, biz sadece milletimiz ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunuyoruz. Yunanistan beklentimiz de birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Camilerimize, okullarımıza saldırılıyor, biz ise tam tersine Sümela Manastırı'nda geldiler ayinlerine yaptılar. Oruç Reis faaliyetlerine devam edecek; en küçük taciz halinde gereken cevabı vereceğiz." diye devam etti.

"Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık"

"Biz şu an salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık, ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık." diyen Cumhurbaşkanı "şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarını sonuna kadar korumaya odaklandıklarını" belirtti.