17 Ağustos Depremi - Kandilli Rasathanesi: Deprem, meteoroloji ve astronomi çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Her ne kadar kamuoyunda depremlerle ilgili bilgi veren bir kurum olarak bilinse de 'Kandilli', aslında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı, kapsamlı bir enstitü.