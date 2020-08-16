Türkiye'de vaka artışları sürüyor, Türk Toraks Derneği'nden 'kontrol kaybediliyor' uyarısı

Kaynak, EPA

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki artış devam ederken, Türk Toraks Derneği pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşıdığını ifade etti ve birinci dalganın ikinci zirvesine doğru hızla yaklaşıldığı uyarısını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ağustos'ta paylaştığı son verilere göre, toplam vaka sayısından 12 bin 366'sının halen aktif hasta olduklarını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak daha hızlı başarırız" dedi.

16 Ağustos verilerine göre günlük Covid-19 hastası sayısı 1.192, günlük can kaybı 19 oldu. Toplam hasta sayısı 249.309, toplam can kaybı da 5.974'e çıktı. Son verilere göre ağır hasta sayısı da 679.

Twitter paylaşımını geçin, 1 İçerik bulunamadı Daha fazlası için Twitter BBC, link verilen internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Twitter paylaşımının sonu, 1

Cumartesi son 45 günün en yüksek vaka artış sayısı açıklandı

Bakan Koca, Pazar günü yaptığı açıklamada da Türkiye'de Cumartesi son 45 günün en yüksek vaka artış sayısının açıklandığını belirterek, bunun beklenen bir sonuç olduğunu söyledi.

Türk Toraks Derneği ise pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşıdığını ifade etti ve birinci dalganın ikinci zirvesine doğru hızla yaklaşıldığı uyarısını yaptı.

Bakan Koca, Pazar sabah saatlerinde Twitter üzerinden attığı mesajda, tedbir alınması çağrılarını yineledi.

Koca, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?" diye yazdı.

Twitter paylaşımını geçin, 2 İçerik bulunamadı Daha fazlası için Twitter BBC, link verilen internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Twitter paylaşımının sonu, 2

Toraks Derneği: Birinci dalganın ikinci zirvesine yaklaşıyoruz

Göğüs ve solunum hastalıkları uzmanı doktorları bünyesinde barındıran Türk Toraks Derneği de Cumartesi günü yazılı bir açıklama yaparak, salgının kontrolden çıktığına dair kaygı duyduğunu söyledi.

Açıklamada, "Türk Toraks Derneği, üyelerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Türkiye genelince COVID-19 tanısı alan, hastaneye yatan, yoğun bakım tedavisi gerektiren hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemektedir. Derneğimiz, bu bilgilerden yola çıkarak pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşımakta ve birinci dalganın 2. zirvesine doğru hızla yaklaşıldığını düşünmektedir" dedi.

Dernek, normalleşme süreciyle birlikte pandemi ile mücadelenin bireysel sorumluluğa bırakıldığını ve Haziran ile Temmuz aylarında hasta sayılarının artmasına karşın hasta yatırma kriterleri değiştirildiği için Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosuna ilgili sayıların yansımadığını belirtti.

Dernek, "Bilimsel olarak PCR testinin hastaların sadece 40'ını saptayabildiği bilindiğinden, resmi rakamlara yansıyan hastalık ve ölüm sayılarının var olanın yarısından azı olduğu düşünülmektedir... Artan hasta sayısı konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeyen vatandaşlar pandeminin ciddiyetini kavrayamamış ve bir kısmı ise bu sürecin bu denli uzamasını neden gösterip süreci inkar mekanizmaları geliştirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Dernek, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi ve 'Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk' kanun teklifinin geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Dernek pandeminin kontrol altına alınması için önerilerini şöyle sıraladı: