Merkez Bankası politika faizini % 8,25'te sabit tuttu

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu.

Reuters haber ajansının piyasa uzmanlarıyla yaptığı ankette, Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeyeceği öngörülmüştü.

Kararın ardından Dolar/TL kuru 7,31 seviyesinden 7,35'e yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkilerinin devam ettiği ifade edildi ve "Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir" dedi.

Yapılan açıklamada, son dönemde likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarının, makrofinansal istikrarı destekleyeceği ifade edildi.

Merkez Bankası bir süredir Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını frenlemek adına adımlar atıyordu.

Türk Lirası likiditesini kısan Merkez Bankası, piyasaya yaptığı fonlamanın maliyetini de yükseltmiş durumdaydı.

Merkez Bankası'nın adımlarıyla birlikte Dolar/TL kuru 7,40 zirvesinden 7,30'lu seviyelere geri çekilmişti.

Zorunlu karşılık adımıyla 17 milyar TL likidite çekilecek

Merkez Bankası faiz kararının yanı sıra bir de zorunlu karşılık düzenlemesine gitti.

Yapılan açıklamada reel kredi büyümesi sağlayan bankaların yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Alınan bu kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8,5 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir" dendi.