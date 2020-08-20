Recep Çakır: Cinsel saldırıdan hüküm giyen milli güreşçi için 'unutulma hakkı' mümkün mü?

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10 yıl önce cinsel saldırı suçundan 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki milli güreşçi Recep Çakır hakkındaki haberlere, "unutulma hakkı" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Haberi, İfade Özgürlüğü Derneği'nin kurduğu ve Türkiye'den erişime engellenen internet siteleri, haber ve sosyal medya içeriklerini açıklayan "Engelli Web" hesabı duyurdu.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği'nin Mayıs ve Haziran 2018'de verdiği kararlara ek olarak 13 Ağustos 2020 tarih ve 2020/344 sayılı kararı ile bir çok habere erişim engellendi. Hakimlik kararında "unutulma hakkı"nı gerekçe gösterdi. #EngelliWeb pic.twitter.com/5g1o7bVErz — EngelliWeb (@engelliweb) August 18, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

BBC Türkçe'nin gördüğü karara göre halen hapis cezasını çekmekte olan Recep Çakır, vasisi aracılığıyla ve "kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği, Çakır'ın tecavüz suçundan tutuklandığı ve hapis cezasına çarptırıldığına ilişkin Hürriyet, Posta, Yeni Şafak, Takvim ve Sabah gibi birçok sitedeki haberlere erişim engeli getirdi.

Kararın gerekçesinde, "Devletin bireye geçmişte yaşadıklarının başkaları tarafından öğrenilmesini engelleyerek 'yeni bir sayfa açma' olanağı verme hususunda bir sorumluluğu olduğu açıktır" denildi.

Recep Çakır, 2008 yılında Antalya'da o dönem 23 yaşındaki G.C.'ye cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.

Çakır, G.C.'nin şikayetçi olması üzerine kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.

Milli güreşçi tutuklanıp, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 2010 yılında "cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Kişilik haklarının ihlali söz konusu değil çünkü haberlerin hepsi doğru'

BBC Türkçe'ye konuşan İfade Özgürlüğü Derneği'nin kurucularından ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının "yanlış" olduğunu söyledi.

Yaman Akdeniz, "Kişilik haklarının ihlali söz konusu değil çünkü haberlerin hepsi doğru" dedi.

"Türkiye'de unutulma hakkı yanlış kullanılıyor" diyen Akdeniz, kamu görevlilerine ya da kamuyu ilgilendiren durumlara ilişkin ve güncelliğini koruyan konularda unutulma hakkının geçerli olmayacağını belirtti:

"Recep Çakır açısından baktığımız zaman söz konusu kişi milli bir güreşçi. Haberlerin tarihleri eski ama haber de hala güncel. Cezasını çekerken başvuruyor. Başvurudan da bu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu 30 sene önce aldığı bir cezayla ilgili de değil. Söz konusu cinsel saldırı olduğu için bunun güncelliğini yitirmesi, özellikle bir milli güreşçi açısından zaten mümkün değil.

"Korkuteli'ndeki Sulh Ceza Hakimi'nin bütün bunları tartması gerekirdi. Bir tarafta kişilik hakları ihlal edildiğini talep eden kişinin bu hakkının ihlal edilip edilmediğine bakması gerekirdi. Diğer tarafta, ifade ve basın özgürlüğü açısından tartması gerekirdi."

Unutulma hakkı nedir?

Unutulma hakkı, Avrupa Adalet Divanı'nın 2014 yılında verdiği bir kararla ortaya çıktı. Bu hak bir bireye, Google gibi arama motorlarından kendi hakkındaki bilgilerin kaldırılmasını talep etme imkanı veriyor.

Mario Costeja adlı İspanyol bir avukatın Google'da adıyla arama yaptığında borcundan dolayı evini zorla satmak zorunda kalmasına yönelik bir haberin bulunabilmesinden şikayet etmişti. Şikayet, Avrupa Adalet Divanı'na taşınmıştı.