Erdoğan: Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik" dedi.

Bulunan doğalgazın detayları neler?

Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda çalışmalarını yürütüyordu.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 500 metrelik bir rezerv katmanı tespit edildiğini ifade etti ve sismik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "1000 metre daha derine inilecek. Sismik veriler aşağıda iki katmanın daha olduğunu gösteriyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Tüek yetkililer bölgede toplam 800 milyar metreküplük bir rezerv olduğunun tahmin edildiğini ifade etmişti.

Arama çalışmalarının yürütüldüğü saha 250 kilometrekare. Bölgede yeni tespit kuyularının da açılması hedefleniyor.

Enerji Bakanı Dönmez, keşfedilen doğalgazın kalitesinin de yüksek olduğunu ifade etti.

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Erdoğan konuşmasında ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce uluslararası enerji firmalarıyla Karadeniz'de birçok arama faaliyetinin gerçekleştirildiğini ancak bunlardan sonuç alınamadığını hatırlattı ve "Elimize birkaç sayfa rapordan başka bir şey geçmedi" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını yeni baştan belirledik. 3 sondaj gemisini derin deniz sondaj gemisini filomuza kattık. Bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipman ve personelimizle çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

Enerji bağımsızlığının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında, milli bağımsızlığın tesisinde de çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonun hayata geçebilmesi enerjideki istikrarla orantılıdır" dedi.

Bundan sonra ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoüan bundan sonraki aşamada tespit kuyularının açılacağını ve üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçileceğini ifade etti.

TPAO, Tuna-1 sahasında üç yeni kuyu daha açmayı hedefliyor.

Erdoğan, yeni sahada keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren kullanıma alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

2100 metre derinlikteki gazın çıkarılma sürecinde TPAO'nun ya da özel girişimlerin nasıl bir rol üstlenebileceği henüz net değil.

Reuters haber ajansına bilgi veren Türk kaynaklar, bölgedeki doğalgazın 7 ila 10 yıl içerisinde kullanıma alınabileceğini ifade etmişti.

TPAO'nun Karadeniz'deki faaliyetleri neler?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2004 yılından bu yana Karadeniz'de çeşitli uluslararası enerji şirketleriyle işbirliği kurarak hidrokarbon arama faaliyetleri yürütüyordu.

Bölgede bugüne kadar altı derin deniz ve 10 adet sığ deniz kuyusu kazılmıştı.

Akçakoca-3 ve Akçakoca-4 kuyularındaki gaz keşfinin ardından Akçakoca üretim sahasında kazılan kuyu sayısı 24'e çıkarılmıştı.

Tuna-1 kuyusu ise Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında açıldı. Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz'dan bu yana bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Tuna-1 kuyusu, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya karasularının kesiştiği noktada bulunuyor ve Romanya'nın 2012'de doğalgaz bulduğu Neptün sahası yakınlarında yer alıyor.

Romanya, ABD'li Exxon ile Avusturyalı OMV şirketlerinin yürüttüğü aramalar sonucu sekiz yıl önce rezerv yatağını keşfetmişti. O rezervin büyüklüğü yaklaşık 80 milyar metreküp olarak açıklanmıştı. Açılan kuyudan gaz sevkiyatının ise 2021'de başlaması bekleniyor.

Türkiye'nin enerji görünümü ne durumda?

Türkiye net doğalgaz ve petrol ithalatçısı konumunda bulunuyor. Tüketilen enerjinin yüzde 70'inden fazlası ithal ediliyor.

Yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı gerçekleştiren Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğalgaz ve petrolü Rusya, Azerbaycan, İran'dan doğalgaz boru hatları yoluyla, Cezayir'den ise sıvılaştırılmış doğalgaz olarak tankerlerle temin ediyor.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olması ülke ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde enerji ithalatını ve dolayısıyla cari açığı artırıyor.