30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgede, geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine izin verilmeyeceğinin duyurulmasının "yasaklama" olarak değerlendirilmesi üzerine bir açıklama daha yapıldı.

Açıklamada, benzer uygulamaların, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için yapıldığı" da vurgulandı.

"Önümüzdeki günlerde 98 inci yıl dönümünü kutlayacağımız Zafer Bayramımızın da içerisinde bulunduğumuz salgın koşullarına göre kutlanması, çelenk sunma ve şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla gerçekleştirilmesi, bunun dışındaki etkinliklerin ise yüz yüze etkinlikler yerine özellikle dijital imkanların kullanılarak yapılması salgınla mücadelenin bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda resmi programlarda resepsiyonların yapılmaması da salgınla mücadele sürecinin bir gereğidir."