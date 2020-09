Büyük ablasından Donald Trump'a 'prensipleri olmayan bir yalancı' ifadesi

'Her gün başka bir şey, kimin umurunda'

Yeğen Trump'ın yazdığı kitap, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok Fazla ve Hep Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adını taşıyor.