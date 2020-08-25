17 Ağustos depremi: Depremzede Zeki Tosun kendisine yardım eden iki gençle 21 yıl sonra buluştu

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Geçtiğimiz yıl BBC Türkçe'den Aylin Yazan ve İrem Köker'in hazırladığı "Deprem: 17 Ağustos Depremi'nin 20. yılında Gölcük-Değirmendere'de yaşam" haberinde emekli gazeteci Zeki Tosun'un sözünü ettiği yardımsever iki genç ile Değirmendere'de 21 yıl sonra ilk kez buluşmasına tanıklık ettik.

17 Ağustos 2019'da yayınlanan haberde Zeki Tosun, "Hayatımda hiç unutmam o iki delikanlının yaptığını, Hereke'den küçük bir sandalla bize ikmal getirdiler. Devletin yapmadığını iki çocuk yaptı" demişti.

BBC Türkçe'nin haberi aracılığıyla birbirlerine ulaşan Zeki Tosun, Murat Yanılmaz ve Sezgin Avcı ile o günleri konuştu.

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