Barış Atay: TİP Hatay Milletvekiline Kadıköy’de düzenlenen saldırıyla ilgili neler biliniyor?

Kaynak, T 24

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, günün ilk saatlerinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

TİP, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi olan ve gece boyunca gözlem altında tutulan Barış Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, Barış Atay'ın dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildiği belirtildi, "Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 Gün içinde Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece “kimliği belirsiz” bir grubun saldırısına uğramıştır.

Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir.

Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/foFEl1G049 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 30, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

'Darp izleri ve morarmalar var'

BBC Türkçe'ye konuşan TİP Merkez Komite Üyesi Can Soyer, saldırıya uğrayan Barış Atay'ın gece boyunca tetkiklerinin devam ettiğini, vücudunda darp izleri ve morarmalar olduğunu söyledi.

Saldırının hemen ardından olay yerine gittiğini anlatan Can Soyer, "Kadıköy'de bir ara sokakta yürürken arkadan gelen 4-5 kişinin saldırısı olmuş. 'Vatan haini' ve 'şerefsiz' demişler. Saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaşmışlar" dedi.

Yarın TİP tarafından konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılacağını söyleyen Soyer, "Bilinçli bir hedef gösterme olduğuna eminiz. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da takip edip soruşturmayı yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Barış Atay, bugün attığı tweet'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek "Nerede kalmıştık?" yazdı.

'Bu olayın faili Süleyman Soylu'dur'

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Atay, dünkü ifadesinde Soylu'nun kendisini hedef gösterdiğini söyledi ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Hastanede ifadesi alınan Atay, "Bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi:

"Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta DİSK binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur."

Atay'ın avukatı: Takip söz konusu olabilir

Barış Atay'ın avukatı Onur Güneş ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, şahısların tespit edilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı:

"Olaydan sonra polisler kameraları araştırdıklarını beyan ettiler ancak henüz bir geri dönüş almadık. Biz de ulaşabildiğimiz kadarına ulaşmaya çalışıyoruz. İlk etapta görüntüler üzerinden şahısları tespit edilmesi gerekiyor, sonrasında bu şahısların yakalanıp ifadelerinin alınması gerekiyor."

Avukat Onur Güneş, saldırının planlı yapıldığı ihtimalini dile getirerek, "Bir anda yaşanmış bir olay olmadığı kesin. Çok kısa bir mesafe içerisinde, mekandan çıktıktan sonra 50 metre içerisinde olay oluyor. Ya öncesinde mekana girişe kadar bir takip ve bekleme söz konusu, ya da mekanda olduğu şeklinde haber alınıp ondan sonra saldırılması söz konusu. Ama bir anda olmadığına eminiz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Barış Atay'ın darp edilmesini kınadı.

Olayla ilgili yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır" dedi.

Barış Atay ve Süleyman Soylu ne demişti?

Barış Atay, saldırı öncesi Siirt'te intihar girişiminde bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırı" suçlaması ile tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu öne sürülen telefon mesajlarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Atay, Twitter'daki paylaşımına Süleyman Soylu'nun da hesabını ekleyerek "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" yazmıştı.

Süleyman Soylu da Twitter hesabından Barış Atay'ın tweet'ini alıntılayıp "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı, benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur...Tuma'nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma" demişti.

Twitter paylaşımını geçin, 4 Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı;



Benden “tecavüzcü kollayıcı” olmaz da

Senden tam tecavüzcü olur...

Tuma’nın kollayıcısı

Dikkat yakalanma... https://t.co/yc8Tewb6vi — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 30, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 4

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmasının ardından partisinden istifa etmişti.

HDP: Talimat verenler gayet açık

TİP Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırıya Halkların Demokratik Partisi (HDP) de Twitter üzerinden yayınlanan bir açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, "Saldıranların kimliği henüz belirsiz olabilir ancak hedef gösterenler, talimat verenler gayet açık! Halkın vekillerini böyle yıldırabileceklerini sananlar yanıtlarını elbet alacaktır." ifadeleri yer aldı.

Twitter paylaşımını geçin, 5 TİP Milletvekili Barış Atay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldıranların kimliği henüz belirsiz olabilir ancak hedef gösterenler, talimat verenler gayet açık! Halkın vekillerini böyle yıldırabileceklerini sananlar yanıtlarını elbet alacaktır. #BarisAtayYalnızDeğildir pic.twitter.com/bcSHujJX0G — HDP (@HDPgenelmerkezi) August 31, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 5

Barış Atay kimdir?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 1981 yılında Almanya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamladı. 1999 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü 2003'te bıraktı ve 2004'te Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2009'da eğitimini tamamladı.

Birçok profesyonel tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol alan Atay, Kadıköy Emek Tiyatrosunun ve Barikat Filmin kurucularından.

Barış Atay, Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini üstlendi. TİP Kurucu Meclis Üyesi olan Atay, Oyuncular Sendikasının da kurucu üyelerinden.