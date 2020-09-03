Aytaç Ünsal: 213 gündür ölüm orucunda olan avukat tahliye edildi

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213 gündür ölüm orucunda olan Aytaç Ünsal, Yargıtay kararının ardından İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nden akşam saatlerinde tahliye edildi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, 32 yaşındaki Ünsal'ın "cezaevi şartlarında kalmasının hayati bakımından tehlike yaratacağı anlaşıldığından 5275 sayılı Kanunun 16/2 maddesi gereğince iyileşinceye kadar infazın durdurulmasına, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse derhal salıverilmesinin sağlanması için yazı yazılmasına" karar vermişti.

Ünsal, "adil yargılanma" talebiyle başladığı açlık grevini daha sonra ölüm orucuna çevirmişti.

Avukat Ayşegül Çağatay, "Aytaç Ünsal tahliye edilmiştir. Ancak kararın dili dosyada onama çıkmış olabileceğini de düşündürmektedir" dedi.

Ölüm orucundaki Ünsal, "adil yargılanma" talebiyle 213 gündür eylemini sürdürüyor.

Kaynak, EMRE ORMAN

Ünsal'ın eylemi nasıl başladı?

ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi bazı avukatlar 2017 yılında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

"Terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütü üyeliği"yle suçlanan ÇHD üyesi 18 avukat geçen yıl toplam 159 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ÇHD, "18 avukat iddiaları reddediyor ve eylemlerinin suç olmadığını ispatlama imkanının tanınmasını istiyor" diyor.

Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5 Şubat'ta ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın da aralarında bulunduğu bazı avukatlar açlık grevine başladı. Timtik ve Ünsal, 5 Nisan'da açlık grevini ölüm orucuna çevirdi.