Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket hareketini' Sivas'ta başlattı: 'Biz bölen değil, yeni bir yol açanız'

Kaynak, BİN GÜNDE MEMLEKET HAREKETİ

Eski CHP Yalova milletvekili ve partinin 2018'deki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi"ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki en önemli kilometre taşlarından Sivas Kongresi'nin 101. yılında Sivas'tan yola çıkarak başlattı.

Sivas'taki ilk konuşmasında, hem iktidar, hem de partisi CHP yönetimine eleştiriler yöneltirken, CHP'yi böleceği eleştirilerine de "Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız" sözleriyle yanıt verdi.

2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan karşısında seçimi kaybettikten sonra parti yönetimi ile yıldızı barışmayan Muharrem İnce'nin ne yapacağı uzun süredir merak konusuydu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından "olağanüstü kurultay" çağrısı yapan ve bu konuda kendisine destek verenlerin imza kampanyasına destek veren İnce'nin bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.

Son olarak "Saray'a giden CHP'li" iddiaları içinde adı geçince CHP yönetimini çok sert dille eleştiren Muharrem İnce, iktidara yakın çevrelerin bu durumu partisi aleyhine kullandığı gerekçesiyle bir süre suskun kalmıştı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde de "Millet İttifakı"nı sürdüren CHP'nin, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir belediye başkanlığını kazanması Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen Temmuz ayı sonunda yapılan CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na en güçlü girdiği kurultay olmasını sağladı.

Daha önce iki kez Kılıçdaroğlu'na rakip olup kaybeden İnce, bu kez ne aday çıkardı, ne de liste.

Ancak, genel başkanlık için olmasa da, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki iddiasını hiç kaybetmedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda "dostlarımız" diyerek, sağ muhalefeti de kapsayan ittifak stratejisini sürdüreceği ve cumhurbaşkanı adayının "mutabakatla belirleneceği" yönündeki açıklamaları, kulislerde ileri sürülen "Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçmedi" iddialarıyla birleşince İnce'nin yeni oluşum sürecini hızlandırdı.

Hatta yeni bir siyasi parti kurma düşüncesi de tartışıldı, ancak bu konuda aceleci davranılmaması benimsendi.

Kaynak, DHA

Sivas'tan başlattı

İşte bu gelişmelerin ardından Muharrem İnce, 13 Ağustos'taki basın toplantısının ardından ilk kez Sivas'ta sahaya indi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki en önemli kilometre taşlarından Sivas Kongresi'nin 101. yıldönümünde başlatan Muharrem İnce, "Bin günde Memleket Hareketi" ile hedeflediği 2023 seçimleri için de "iktidar" mesajı verdi.

Muharrem İnce, İstanbul'dan uçakla geldiği Sivas'ta, kalabalık bir kitle yerine kendi ifadesiyle "simgesel" temsili sağlayacak az sayıda destekçisine seslendi.

Sivas'a hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce'ye iki CHP üyesinin dilekçe verdiği anımsatıldı. İhraç edilme gibi bir kaygısı, korkusu olmadığını belirten İnce "Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey, 'Ya memleket yanarken, memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkanvekilliğine, bir milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin' demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil."

Merak edilen konulardan birisi de Kılıçdaroğlu'nun, başlattığı hareket için yaptığı "Partimizin üyesidir, 4 Eylül'de Sivas'ta başlayabilir, gayet güzel itirazımız yok" sözlerine ne yanıt vereceğiydi. İnce bu konuda detaya girmedi, sadece "itirazı olmamasına teşekkür ederim" demekle yetindi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı katılım

Muharrem İnce, 10 arkadaşıyla birlikte kiraladığını belirttiği, "Memleket Hareketi" otobüsü üzerinden destekçilerine seslenirken, çok sayıda televizyon kanalı bu konuşmayı canlı yayınladı.

Destekçilerinin de kendisiyle gelmek istediğini, ancak pandemi nedeniyle "temsili" bir karşılama yapılması kararı aldıklarını belirten İnce, cumhurbaşkanlığı seçimi dönemindeki mitingleri kastederek, "Sağlık her şeyden önemli, en kalabalık mitingleri yaptık" sözleriyle olası eleştirilere yanıt verdi.

'Yüzde 32 kararsız seçmen' ve Misak-ı Milli vurgusu

Konuşmasında Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini savunan İnce, mevcut partilere güvenmeyen ve yüzde 32'yi bulduğunu ifade ettiği "kararsız" seçmen için yeni bir seçenek olacağı mesajını verdi:

"Bir yanda ittifaklar var, bir yanda milletin dertleri var. Bir yanda Millet İttifakı var, biz de ordayız zaten, bir yanda Cumhur İttifakı. Ama Türkiye'nin daha büyük ittifaka ihtiyacı var, Misak-ı Milli ittifakına ihtiyacı var. Misak-ı Milli'ye, barışmaya kucaklaşmaya ihtiyacı var."

"Gençler umutsuz, Türkiye siyasi tarihinde kararsızlar yüzde 32'yi bulmuş. Böyle bir ortamda biz Anadolu'dan, Sivas'tan yola çıkıyoruz. Dokunsan yıkılacak bir iktidar var, ama maalesef muhalefetin oyu artmıyor. Sokağa çıkmayalım, terörist, FETÖ'cü demesinler diyen ürkek bir muhalefet var. Dokunsan yıkılacak iktidarla, ürkek muhalefet arasına sıkışmış bir Türkiye bize yakışmıyor. Türkiye'ye yeni bir umut, yeni bir yol lazım."

Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ön planda

Bir süre önce "CHP'de Atatürk düşmanları var" sözleri tartışma yaratan Muharrem İnce, konuşmasında Cumhuriyet değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık ve onun izinden yürüyeceklerine ilişkin mesajlara ağırlık verdi.

Hareketi Sivas Kongresi'nin yıldönümünde başlatması da, tabana mesaj olarak yorumlandı:

"Sivas, Kuva-yi Milliye'nin şehri. 4 Eylül 1919'da 101 sene önce Mustafa Kemal Paşa vardı. Yanında 18 yaşında, mandaya karşı çıkan delege tıbbiyeli Hikmet vardı. Cumhuriyetin temelleri bu şehirde atıldı. Ankara'dan önce Kuva-yi Milliye'nin 108 günlük karargahı Sivas'tı. Biz meşaleyi yakan kutlu şehirdeyiz."

'Derdimiz muhalefete muhalefet etmek değil'

Muharrem İnce'nin yeni bir hareket başlatma kararı, kulislerde "CHP'yi bölüyor, bu girişim iktidarın işine yarar" yorumlarına yol açmıştı, hatta sosyal medyada da kimi kesimler tarafından eleştiri konusu olmuştu.

İnce, bu eleştirilere, 2023 için "iktidar" hedefi koyarak yanıt verdi:

"Biz bir muhalefet hareketi değiliz, biz parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimizi iktidarı iyi eleştirmek değildir, muhalefete muhalefet etmek hiç değildir. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır. Bir ayağı Ankara, bir ayağı Pensilvanya, bir ayağı Washington, Brüksel'de olan değiliz. Kalbi, yüreği Ankara'da olanız biz."

"Türkiye'de iktidarı Joe Biden'ın değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan tıbbiyeli Hikmetlerin torunlarıyız biz. Bizim hareketemizin amacı ülkemizin bağımsızlığı."

Muharrem İnce, Fethullah Gülen yanlıları ile iktidar partisi AKP'nin mücadele biçimini de eleştirdi. "FETÖ'cü" olma kriterinin iktidarı destekleyip desteklememeye göre belirlendiğini savunan İnce, şimdilerde de Menzil adlı grubun iktidara yakın olduğuna işaret etti.

'Tek adam' eleştirisi

Türkiye'nin demokrasi sorununa dikkat çeken İnce, siyasette demokratikleşme hedeflerini açıklarken, sadece iktidar değil, muhalefet partilerini de "tek adam"yönetimlerinden kurtarmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Türkiye tek adam partilerine mahkum değildir" diyen İnce, yeni bir bir tek adam partisi veya yeni bir tek adam hareketine de ihtiyaç olmadığını söyledi, başlattığı "Memleket Hareketi"nin bir tek adam hareketi olmadığını ifade etti.

Ancak kürsüde, görevliler dışında tek başına olan İnce, başlattığı hareketin kadrosunda kimlerin yer aldığını ya da alacağını şimdilik açıklamadı.

Bunun yerine kadrosunun "gönüllüler ordusu" olduğunu belirtip, milletle çok güçlü "gönül köprüsü" kuracaklarını ifade etti, "Hepimiz akıllı telefona geçtik, akıllı siyasete de geçeceğiz" dedi.

Kaynak, DHA

Kimleri davet etti, kimleri etmedi?

İnce, başlattığı harekette kimlerle yol yürüyüp yürümeyeceğini de anlattı.

İnce, emek kesimleri, ayrımcılığa uğrayanlar, ezilenlerin yanı sıra davetli listesini, "AK Parti'ye oy verip ülkenin geleceğinden kaygı duyan muhafazakarlar, kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüler, düzeni değiştirmek isteyen solcuları, Ak Parti'ye koltuk değneği olmaktan sıkılmış milliyetçiler" olarak açıkladı.

Davet etmeyeceklerinin başına "Mustafa Kemal Atatürk'ü kabul etmeyenleri" koyarken, "Terör örgütleri ile ülke aleyhine çalışanları, güç ve menfaat odaklarıyla haşır neşir olanları, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı çıkmayanları, doğa ve çevreye saygısı olmayanları, siyasetten zenginleşmek isteyen ve ayrımcılık yapanların" hareketi içinde yer alamayacağını ifade etti.

Finans kaynağı eleştirilerine yanıt: Peynir ekmek yeri

İnce, sosyal medya üzerinden ya da kulislerde kendisiyle ilgili "bunun finansörü kim?" sorusu yöneltildiğini belirterek, bunlara da yanıt verdi.

Üzerinden seslendiği otobüsü, 10 arkadaşıyla birlikte 1 yıllığına kiraladıklarını anlatan İnce, "Mazotunu kim koyacak? Koyacağız sırayla. Ne yiyeceksiniz diyorlar. Para bulursak köfte ekmek, bulamazsak peynir ekmek, o da yoksa simit yiyeceğiz. Bize öyle milyon dolarlar lazım değil. Nerede kalacaksınız diyorlar para bulursanız otelde, bulamazsak yörük çadırında. Bu millet gönlünü açtı bize, evini de açar, sofrasını da. Biz ejder meyveli smoothie yiyenlerden değiliz" dedi.

"Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi olacaktır" diyen İnce, sözlerini pandemi koşulları nedeniyle herkesi dikkatli olma konusunda uyararak noktaladı.

İnce daha sonra Sivas Kongre binasını ziyaret etti.

CHP kulislerinden ilk yorum: 'Ölü mü, karşılığı var mı taban karar verir'

İnce'nin Sivas çıkışı CHP yönetimi tarafından da dikkatle izleniyor. İnce, her ne kadar pandemi koşulları nedeniyle "simgesel" bir gruba hitap etme kararı aldığını açıklasa da, genel merkez yönetimi,, "ilk çıkış" için sınırlı sayıda bir kitleyle buluşulmasını zafiyet olarak değerlendiriyor.

CHP'li üst düzey bir yönetici , "Yüzde 7, 9 oy oranından bahsetti. Oraya baktığımızda Yalova'dan, İstanbul'dan, Bilecik'ten gelenler var, ama Sivas'tan gelen yok. Pandemi koşulları da olsa, eğer halk hareketine dönüşecek bir yapı olacaksa,insanlar heyecan duyar, mesafeye dikkat eder ama desteğe gider. Pandemiyse, o otobüsün Yalova'dan gelmesini, insanların Bilecik'ten, İstanbul'dan gelmesini nasıl açıklayacaksınız?"görüşünü dile getiriyor.

Parti suçu oluşturan açıklama ve eylemlerde bulunmadığı sürece İnce hakkında "disiplin" mekanizmasını işletmeme kararında olan parti yönetimi, parti içinde farklı görüş ve hareketlerin zaten bulunduğuna işaret ediyorlar.