Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın Akdeniz Fırtınası tatbikatı başladı

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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın ortaklaşa gerçekleştirdikleri "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tatbikatın başladığını duyurdu.

Oktay "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başlamıştır. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Twitter paylaşımını geçin, 1 1️⃣ Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen “Akdeniz Fırtınası” tatbikatı bugün itibariyle KKTC’de başlamıştır.

Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) September 6, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı.

Açıklamada 'Bölgede hiç bir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!" başlıklı açıklamada "Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.

Twitter paylaşımını geçin, 2 Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek! pic.twitter.com/ZYmxSpvr55 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i beş savaş gemisi eşliğinde Akdeniz'e göndermesi üzerine gerginlik tırmanmış, Yunanistan da gözlem için bölgeye savaş gemileri göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek, en küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" demişti.

Kıbrıs yönetimi ise Kıbrıslı Türklerin ülkenin doğal kaynaklarına ilişkin haklarının, önceki barış görüşmelerinde yer alan mevcut anlaşmalarla güvence altına alındığında ısrarcı.