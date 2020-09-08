İranlı feminist Şariatmedari serbest bırakıldı
Denizli'de gözaltına alınan İranlı feminist ve zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari serbest bırakıldı.
BBC Farsça servisine konuşan emniyet kaynakları, Şariatmedari'nin vizesinin bitmesi dolayısıyla gözaltına alındığını, bu işlemin siyasi olmadığını söylemişti.
BBC Farsça servisi muhabiri Mariam Afshang, Şariatmedari'nin serbest bırakıldığını bildirdi.
Şariatmedari, paylaştığı son videoda serbest bırakıldığını, dosyasının incelenmesi için sınır dışı edilmesi sürecinin durdurulduğunu söyledi.
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مریم شریعتمداری، از دختران خیابان انقلاب که در ترکیه دستگیر شده بود در ویدیویی که دقایقی پیش در اینستاگرامش منتشر کرد گفت فعلا آزاد شده و روند دیپورت شدنش موقتا لغو شده است. او از کسانی که پیگیر وضعیت او بودند تشکر کرده است. مسعود برزین، وکیل دادگستری در آنکارا پیشتر با اعلام آغاز روند آزادی خانم شریعتمداری به بیبیسی فارسی گفت که پلیس ترکیه دیشب خانم شریعتمداری را به دلیل نداشتن مدارک اقامتی دستگیر کرد. بیم آن میرفت که مریم شریعتمداری به ایران بازگردانده شود. خانم شریعتمداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، فردی بود که در زمستان۹۶ در تهران در اعتراض به حجاب اجباری روسریاش را از سر در آورد و در پی آن به صورت خشونت آمیری بازداشت و به یک سال حبس محکوم شد. #bbcpersian
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Şariatmedari, gözaltına alınmasının ardından polis aracının içinde çektiği videoda ise, "Bunun bir sebebi yok. İsmim sistemde yer alıyor ama kontrol etmeyi reddediyorlar. Sınır dışı amaçlı olarak sebepsiz yere birkaç kişiyi seçtiler. Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz. Şu anda Denizli'deyim." şeklinde yardım çağrısı yapmıştı.
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"Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz."— BBC News Türkçe (@bbcturkce) September 8, 2020
Denizli'de gözaltına alınan zorunlu örtünme karşıtı #MeryemŞariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için çağrı yapılıyor
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32 yaşındaki Şariatmedari'nin İran'a iade edilmek üzere gözaltına alındığı öne sürülmüştü.
Gazeteci Peyman Aref ise Şariatmedari'nin Aydın geri gönderme merkezine sevk edildiğini iddia etmişti.
#SonDakika— Peyman Aref (@Peyman_Aref) September 7, 2020
İranlı kadın aktivist ve zorunlu başörtüye karşı #İnkilapCaddesiKızları isimli hareketten İranda tutuklanıp kesinleşmiş hapis cezası olan ve sonra Türkiye’ye kaçan #MeryemŞariatmedari bu akşam Denizli’de Tr güvenlik güçleri tarafından yakalanıp İran’a iade edilmek pic.twitter.com/iOO4CbofNf
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İnkılap Caddesi Kızları isimli hareketin üyelerinden olduğu ifade edilen Şariatmedari, 2018 yılında Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak okuduğu dönemde zorunlu örtünme karşıtı bir protestoya katıldığı için tutuklanmıştı.
Bir polisin, Şariatmedari'yi çıktığı bir platform üzerinden ittiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Şariatmedari, Şubat 2018'de yaşanan bu olayın ardından gözaltına alınmış, kefaletle mart ayında serbest bırakıldı.
Bunun üzerine İran'ı terk ederek Türkiye'ye geldi.
'İdam tehlikesi'
İran'da Demokrasi için Ulusal Birlik isimli İranlı ABD'lilerin kurduğu bir örgüte ait hesaptan yapılan paylaşımda, Şariatmedari'nin sınır dışı edilmekle karşı karşıya olduğu, İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtildi.
URGENT:— NUFDI (@NUFDIran) September 7, 2020
Iranian women's rights activist & political refugee #MaryamShariatmadari has been detained by Turkish authorities and is facing deportation to #Iran where she will be imprisoned and possibly tortured and executed.@Refugees, @UNHCRTurkey save her life!#مریم_شریعتمداری pic.twitter.com/nsTvveV3iV
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Türkiye'deki kadın örgütleri ve kadın hakları savunucuları da Şariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için paylaşımlarda bulundu.
İranlı kadın aktivist ve zorunlu başörtüye karşı #İnkilapCaddesiKızları hareketinden #MeryemŞariatmedari— Hüda Kaya (@HudaKaya777) September 8, 2020
kesinlikle iade edilmemelidir!
@HDPkadin @kadinkurtulusu @esik_platform @KBGuclu @tkdfederasyon @EsitlikVeAdalet @barisicinkadin @kadinkoalisyonu @rosakadinderne1 https://t.co/YimK0P7gDP
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İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ise attığı tweetinde, "Tarih göstermiştir ki eğer İran'a dönerse hayatı tehlikede olacaktır. Baskıcılara dönmemesi gerek" dedi.
#MaryamShariatmadari, a democracy activist living as a refugee in Turkey after fleeing Iran, has been detained & threatened with deportation. History has shown that if returned to Iran, her life will be in imminent danger. She must not be returned to her oppressors. @UNHCRTurkey pic.twitter.com/yLFbMHF4Dv— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) September 7, 2020
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