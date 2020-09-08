İranlı feminist Şariatmedari serbest bırakıldı

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Denizli'de gözaltına alınan İranlı feminist ve zorunlu örtünme karşıtı Meryem Şariatmedari serbest bırakıldı.

BBC Farsça servisine konuşan emniyet kaynakları, Şariatmedari'nin vizesinin bitmesi dolayısıyla gözaltına alındığını, bu işlemin siyasi olmadığını söylemişti.

BBC Farsça servisi muhabiri Mariam Afshang, Şariatmedari'nin serbest bırakıldığını bildirdi.

Şariatmedari, paylaştığı son videoda serbest bırakıldığını, dosyasının incelenmesi için sınır dışı edilmesi sürecinin durdurulduğunu söyledi.

Şariatmedari, gözaltına alınmasının ardından polis aracının içinde çektiği videoda ise, "Bunun bir sebebi yok. İsmim sistemde yer alıyor ama kontrol etmeyi reddediyorlar. Sınır dışı amaçlı olarak sebepsiz yere birkaç kişiyi seçtiler. Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz. Şu anda Denizli'deyim." şeklinde yardım çağrısı yapmıştı.

Twitter paylaşımını geçin, 1 "Sadece bu haberi paylaşmanızı istiyorum. Bana ancak bunu paylaşarak yardım edebilirsiniz."



Denizli'de gözaltına alınan zorunlu örtünme karşıtı #MeryemŞariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için çağrı yapılıyor — BBC News Türkçe (@bbcturkce) September 8, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 1

32 yaşındaki Şariatmedari'nin İran'a iade edilmek üzere gözaltına alındığı öne sürülmüştü.

Gazeteci Peyman Aref ise Şariatmedari'nin Aydın geri gönderme merkezine sevk edildiğini iddia etmişti.

Twitter paylaşımını geçin, 2 #SonDakika

İranlı kadın aktivist ve zorunlu başörtüye karşı #İnkilapCaddesiKızları isimli hareketten İranda tutuklanıp kesinleşmiş hapis cezası olan ve sonra Türkiye’ye kaçan #MeryemŞariatmedari bu akşam Denizli’de Tr güvenlik güçleri tarafından yakalanıp İran’a iade edilmek pic.twitter.com/iOO4CbofNf — Peyman Aref (@Peyman_Aref) September 7, 2020 Twitter paylaşımının sonu, 2

İnkılap Caddesi Kızları isimli hareketin üyelerinden olduğu ifade edilen Şariatmedari, 2018 yılında Tahran Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak okuduğu dönemde zorunlu örtünme karşıtı bir protestoya katıldığı için tutuklanmıştı.

Bir polisin, Şariatmedari'yi çıktığı bir platform üzerinden ittiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Şariatmedari, Şubat 2018'de yaşanan bu olayın ardından gözaltına alınmış, kefaletle mart ayında serbest bırakıldı.

Bunun üzerine İran'ı terk ederek Türkiye'ye geldi.

'İdam tehlikesi'

İran'da Demokrasi için Ulusal Birlik isimli İranlı ABD'lilerin kurduğu bir örgüte ait hesaptan yapılan paylaşımda, Şariatmedari'nin sınır dışı edilmekle karşı karşıya olduğu, İran'a iade edilmesi halinde idam tehlikesi içinde olduğu belirtildi.

Türkiye'deki kadın örgütleri ve kadın hakları savunucuları da Şariatmedari'nin İran'a iade edilmemesi için paylaşımlarda bulundu.

İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ise attığı tweetinde, "Tarih göstermiştir ki eğer İran'a dönerse hayatı tehlikede olacaktır. Baskıcılara dönmemesi gerek" dedi.