Koronavirüs: Ev dışında her yerde maske takmak zorunlu

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Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayımladığı yeni genelge ile bütün alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi.

Genelgeye göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Yine genelgeye göre alınan diğer kararlar şu şekilde:

Minibüs gibi şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında hangi oranda ve sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

Restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında denetimler artırılacak.

Kaynak, SAGLIK BAKANLIGI Fotoğraf altı yazısı, Sağlık Bakanlığı'nın 7 Eylül'de açıkladığı verilere göre koronavirüs vaka sayısı 281 bin 509'a ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 730 oldu.

Resmi veriler, son dönemde koronavirüse karşı alınan önlemlerin kaldırılmasıyla birlikte yeni vaka, can kaybı ve ağır hasta sayılarında yükseliş yaşandığını gösteriyor.

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları sona erdirilmiş, Temmuz ayında da sinema, tiyatro ve düğün salonları yeniden faaliyet geçmişti.

Ayrıca Mayıs sonundaki Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak 31 Temmuz-3 Ağustos arasındaki Kurban Bayramı'nda da herhangi bir kısıtlama uygulanmamıştı.

Kısıtlamaların hafifletilmeye başlandığı Haziran ayının ilk haftası aynı zamanda, salgının zirveye ulaştığı Nisan ayından sonra en düşük vaka ve can kaybına gelindiği dönem oldu.

Ancak BBC Türkçe'nin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarından derlediği veriler, yaz aylarında yaşanan hafif dalgalanmaların ardından özellikle Ağustos ayı itibarıyla vaka ve can kaybında istikrarlı bir yükseliş olduğunu ortaya koymuştu.

Türkiye'de vaka ve can kaybındaki günlük artış, Eylül başı itibarıyla Mayıs ortasından bu yana en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta 'birinci dalganın ikinci zirvesinin' yaşandığını söylemişti.