Koronavirüs: İngiltere, Portekiz'i yeniden karantina listesine aldı

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Avrupa'da artan vaka sayıları, İngiltere'nin karantina kuralı uyguladığı ülkeler listesine de yansıyor. Birkaç hafta önce listeden çıkarılan Portekiz, artan vaka sayıları üzerine yeniden listeye eklendi.

İngilizler için popüler tatil adreslerinden birisi olan Portekiz, 22 Ağustos'ta İngiltere'nin karantina uyguladığı ülkeler listesinden çıkarılmıştı.

Portekiz'in yeniden listeye eklenmesiyle, bu ülkeden İngiltere'ye seyahat eden yolcuların 14 gün aynı adreste karantinada kalmaları zorunlu tutulacak.

Portekiz'de anlık olarak 100 bin kişi başına 28.3 koronavirüs vakası mevcut. İngiltere'nin karantina listesinde ise 100 bin kişi başına en fazla 20 vaka kriteri gözetiliyor.

Öte yandan İsveç, İngiltere'nin karantina uygulanacak ülkeler listesinden çıkarıldı. Galler ve İskoçya da İsveç'ten gelen yolculara artık karantina kuralı uygulamayacak.

İngiliz hükümeti, karantina listesini belirlerken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerini kullanıyor.

İtalya'da vaka sayıları yükseliyor

Avrupa'nın genelinde dikkat çeken vaka sayısı artışı, salgından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da da görülüyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 1597 yeni vaka kaydedildi.

Ülkede, koronavirüs bulaşanların sayısı da 283 bin 180'e ulaştı.

Aktif koronavirüs hasta sayısı da 974 artarak 35 bin 708 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 587'ye yükseldi.

İspanya'da ise son 24 saatte 10 bin 764 vaka kaydedilirken, başkent Madrid'de doktorlar, taleplerinin dinlenmediği gerekçesiyle 28 Eylül'den itibaren süresiz greve gitme kararı aldı.