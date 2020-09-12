Erdoğan: Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

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'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülen Yassıada'da 12 Eylül darbesinin 40. yıldönümünde düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade' sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.

Erdoğan, "Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" dedi.

Fransa ile gerilim yaşanan Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya konularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Güneyde malum koalisyon güçleriyle mücadelemiz var. Bakıyorsunuz ki bir terör devleti oluşturulmaya çalışılıyor. Nerede? Suriye'de.

"Öbür tarafta Libya'da karşımıza darbeci Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Wagner diye paralı Abu Dabi yönetiminin desteklediği silahlı güçleri var. Onların yanında Fransa sürekli gündemde. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki: 'Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak.

"Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Cezayir'de bir milyon insanı öldüren sizsiniz.

"Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık.

"Koronavirüs sürecinde 150'ye yakın Afrika ve dünya ülkelerine biz desteğimizi verdik.

Ey Macron sen ne yaptın? Şu anda dirsek teması içinde oldukların ne yaptı? Sen onu söyle."

'Hiçbir darbe meşru ve masum değildir'

Erdoğan konuşmasının darbelerle ilgili kısmında da "Türkiye'de yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe milli değildir, meşru değildir, masum değildir" dedi.

15 Temmuz 2016 darbe girişimine de atıf yapan Erdoğan, "O gece görülmüştür ki, millet kıyama kalktığı zaman darbecilerin silahı da topu da medyası da uluslararası destekleri de hiçbir işe yaramıyor" diye konuştu:

"Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir. Türkiye'yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir.

"Milletimiz 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla, ortaya koyduğu dirayetli duruşla, geçmişteki kirlik senaryolarla da hesaplaşmıştır."

Sempozyumda, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşma yaptı.

Bahçeli: Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de aynı sempozyumda söz alıp Doğu Akdeniz ve Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin konuştu:

"Karadan ve denizden sabrımız ve milli gücümüz nereye kadar test edilirse edilsin bu millet daralan husumet çemberini yaracaktır.

"Türk-İslam ahlakı ile perçinlenmiş, merhamet ve şahadetle yücelmiş aziz milletimiz felaketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak; tıpkı 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeyecektir. Cumhur iradesi vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir.

"Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradeyi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye, her vasilik yıkılacaktır."

Adalet Bakanı Gül: 12 Eylül izleri büyük oranda silinmiştir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuşmasında 12 Eylül'ün izlerinin büyük oranda silindiğini söyledi.